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İBB Meclisi’nde İETT otobüsü kazaları görüşüldü

#İett#KAZA#İbb Meclisi
İBB Meclisi’nde İETT otobüsü kazaları görüşüldü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde, son günlerde yaşanan İETT otobüs kazaları ve İstanbulkart sorunu gündeme geldi. 

 

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İBB Meclis Ocak Ayı Olağan Toplantısı, Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplanan Mecliste, son dönemde yaşanan İETT otobüs kazaları ve bayilerde bulunamayan İstanbulkart sorunu ele alındı. İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Meclis Üyesi Hamdi Demirhan kazaların nedeni ve bakım çalışmalarına ilişkin soru önergesi verdi. İBB AK Parti Meclis Üyesi Muharrem Balık Bey ise İstanbulkart sorunu ile ilgili önerge sundu. Önergeler oy birliğiyle kabul edildi. 

"KAZALAR İETT’NİN PRESTİJ KAYBETMESİNE NEDEN OLUYOR"

İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Meclis Üyesi Hamdi Demirhan soru önergesinde, "Bu kazalar bir yandan can ve mal kaybına neden olurken, diğer yandan İETT’nin prestij kaybına neden olmaktadır. İETT ile son zamanlarda yaptığımız konuşmalarda kazaların kaçınmaz hale geleceğini defalarca dile getirdik. Uyarılarımız dikkate alınmayarak, sistemin iyi çalıştığı belirtildi. Kazalara karşı erken uyarı sistemi için ayrılan bütçeyi 2022 bütçesinden çıkardınız. Uyarılarımıza rağmen gelinen bu durumu düzeltmek adına bu sisteme yatırım yapmayı düşünüyor musunuz?" ifadelerini kullandı.   

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"ULAŞIMIN PARTİSİ OLMAZ"

İBB CHP Meclis Üyesi Mesut Kösedağı, Demirhan’a cevap vererek, "Hamdi Bey, sizi mart ayında satın alacağımız metrobüs ve otobüs törenimize bekliyoruz. Biz günde 4 milyona yakın yolcu taşıyoruz. Ulaşımın partisi olmaz. Otobüse bindiğiniz zaman bu AK Partili, bu CHP’li diyemezsiniz. Benzine gelen zamlardan sonra vatandaş toplu taşımadaki araçlara yönelmiştir. Bu nedenle toplu taşımadaki yolcu sayısı artmaktadır" dedi. 

"BAYİLERDE KART BULUNAMAMASININ SEBEBİ NEDİR"

İBB AK Parti Meclis Üyesi Muharrem Balık Bey ise İstanbulkart yetersizliği, aplikasyonlarda yaşanan sorunları sorarak, "Bayilerde kart bulunmamasının sebebi nedir? Karta para yükleme istasyonlarının çoğu çalışmıyor. Mobil uygulamada HES kodu eşleştirilmesi yapılmamasının sebebi nedir? Çözüm için bir çalışma var mıdır? İstanbulluların ALO 153 Hattında saatlerce beklemesinin nedeni nedir?" dedi. 

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#İett#KAZA#İbb Meclisi

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