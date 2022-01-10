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İBB Meclisinde ’Hisar Üstü Konağı’ tartışması

#Hisar Üstü Konağı#İbb#İmamoğlu
İBB Meclisinde ’Hisar Üstü Konağı’ tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde, Rumelihisarı’nda belediyeye ait tarihi yapının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na konut yapılması ele alındı.

 

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İBB Meclis Ocak Ayı Olağan Toplantısı, Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplanan Mecliste, Rumelihisarı’nda belediyeye ait tarihi yapının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na konut yapılması ele alındı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde (İBB) konuşan AK Partili Meclis üyesi Hüseyin Coşgun, Rumelihisarı’nda ’Hisar Üstü Konağı’ olarak bilinen yapının, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için amacı dışında kullanılarak köşke çevrildiğini söyledi. AK Partili Sarıyer Meclis Üyesi Hüseyin Coşgun konuya ilişkin soru önergesi verdi. Soru önergesi oy çokluğuyla kabul edildi.

AK Partili Sarıyer Meclis Üyesi Hüseyin Coşgun, verdiği soru önergesinde, "Hisar Üstü Konağı olarak bilinen koruma altındaki konağın, başkanlık köşküne dönüştürülmek için bütün restorasyon ve renovasyona toplam 200 milyonu aşan bir harcama yapıldığı doğru mudur? Toplamda söz konusu Boğaz’a nazır köşk için yapılan masraf ne kadardır? Restorasyon ve renovasyon yapılması için ilgili koruma kurullarından ruhsat ve izin alınmış mıdır? Alınmışsa, bu ruhsatın tarih ve numarası nedir? Yüksek bedeller harcanarak ikamet amaçlı köşke çevrilen bu taşınmaz için, kamulaştırma amacı dışında kullanıldığı gerekçesi ile iade davası açılması halinde İBB başkanının buna karşı yaklaşımı ne olacaktır?" dedi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hisar Üstü Konağı#İbb#İmamoğlu

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