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İBB meclisinde gerginlik

#İbb#Belediye Meclisi#Ekrem İmamoğlu
İBB meclisinde gerginlik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kasım ayı birleşimi İstanbul Kongre Merkezi Lütfi Kırdar Kongre Sarayı'nda başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık ettiği toplantıda, gerginlik yaşandı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilen Osmanlı Arşiv Külliyesi'nin Kağıthane ilçesi, Talatpaşa Mahallesinde bulunan binasının bir kısmının tekrar Osmanlı Arşiv Külliyesi'ne tahsisi gündeme geldi.

Gündem teklifi için söz alan İBB AK Parti Meclis Üyesi Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, İBB'nin, Devlet Arşivleri Başkanlığı'ndan 2 yıldır süren kullanımı nedeniyle 16 milyon lira ecrimisil talep ettiğini iddia etti.

İBB meclisinde gerginlik

Kaynar, "Osmanlı yadigarı arşivler, işgalci pozisyonuna sokulmuş rencide edilmiştir. Bu bir utanç tablosudur" dedi. CHP İBB Meclis Üyesi Ülkü Sakalar ise Kaynar'ın konuşmasına "Muhammet bey hamaset yaparak konuya yaklaşıyor. Kamu kurumu, başka kamu kurumuna ecrimisil kesemez diyor ama daha önce bunun örnekleri var" diyerek cevap verdi.

İMAMOĞLU KAYNAR'IN MİKROFONUNU KAPATTI

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Ardından İmamoğlu, toplantının gündem dışına çıktığı gerekçesiyle Kaynar'ın mikrofonunu kapatarak tekrar konuşma hakkı vermedi. Bunun üzerine gruplar arasında sözlü tartışma başladı.

İBB meclisinde gerginlik

GÖKSU: MECLİSİN EN BÜYÜK GRUBUNU GEREKSİZLİKLE İTHAM ETTİNİZ

AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu söz alarak İmamoğlu'na kendilerine 'gereksiz' dediğini iddia etti.

Göksu, "Meclisin en büyük grubu gereksizlikle itham ettiniz. Grup sözcümüz söz istedi vermediniz. Şimdi sessizce dinleyeceğiz sonra gereken yanıtı vereceğiz" dedi.

İBB meclisinde gerginlik

İddiaları reddeden İmamoğlu'nun ardından tarafların yatışmasıyla, oturuma devam edildi.

Uzun tartışmalara neden olan Osmanlı Arşiv Külliyesi Hizmet Binasının tahsisi CHP ve MHP üyelerinin evet oyu ile 'ısrar karar' olarak kabul edildi.

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#İbb#Belediye Meclisi#Ekrem İmamoğlu

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