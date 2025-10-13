İBB Meclisi’nde Gazze’nin kardeş şehir olmasına yönelik önerge teklifi kabul edildi

Haberin Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi 9’uncu seçim dönemi 2’nci Toplantı Yılı Ekim Ayı 1’inci Birleşimi İBB Başkan Vekili Nuri Aslan başkanlığında Fatih Saraçhane’deki İBB Başkanlık Binası Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. 15.00’da başlayan toplantıda, ulaşımdan kente dair altyapı projelerine, sosyal hizmet düzenlemelerinden imar planlarına kadar çok sayıda gündem maddesi ele alındı. Gazze'nin kardeş şehir olması için 148'inci önerge, meclisteki bütün grupların teklifi ve oy birliği ile gündeme eklenip kabul edildi.

'İBB VE GAZZE ARASINDA KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİSİNİN KURULMASI'

Gazze’nin kardeş şehir olması için 4 grup başkan vekili adına ortak teklifi okuyan AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Konu; 'Kardeş Şehir İlişkisi' bilindiği üzere İsrail tarafından 7 Ekim 2023 tarihi itibariyle 2 milyondan fazla insanın yaşadığı Gazze’ye acımasız şekilde saldırılar yapılmakta olup hem de abluka altına alınmıştır. Tüm yaşananlar her geçen gün daha da şiddetini arttırarak acımasız bir şekilde tüm dünyanın gözü önünde devam etmektedir. Artık bu saldırılar adeta bir soykırıma doğru gitmektedir. Bizler de bugün buradan tüm yaşananlara karşı olarak geçmişten de gelen bağlarımızı da düşündüğümüzde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Gazze arasında kardeş şehir ilişkisinin kurulmasının eğitim, kültür, ekonomik, ticari ve insani yardım alanlarında ilişkilerin geliştirilmesi ve dostluk bağlarının güçlenmesi açısından da yararlı olacağını düşünülmektedir. İstanbul ile Filistin'in Gazze şehri arasında kardeş şehir protokolü imzalanması ve kardeş şehir ilişkisi kurulabilmesi için 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 18. maddesinin G-Bendi, 5393 sayılı Belediye Kanunu 38. maddesinin G-Bendi ve 74. maddesi gereğince Teklifimizin gündeme alınarak, Avrupa Birliği Dış ilişkiler Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna ortak olarak havale edilmesini arz ederiz. Dursun Çağlayan Büyük Birlik Partisi Grup Başkan Vekili, Orkun Ayhan Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili, Faruk Gökkuş AK Parti Grup Başkan Vekili, Ülkü İnanlı CHP Grup Başkan Vekili tüm başkan vekillerimize ve siyasi parti gruplarına teşekkür ediyoruz" dedi.