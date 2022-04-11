İBB Meclisi'nde borç gerilimi! AK Partili Kaynar, bilançoyu tek tek açıkladı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) nisan ayı meclis toplantılarının ilk birleşimi, bugün Saraçhane’deki Başkanlık Binası içindeki Meclis Toplantı Salonu’nda Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılı denetim raporu ile ilgili konuşan AK Parti Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, İBB’ni borçları, işten çıkarılan işçiler ve ücretsiz dağıtılan halk süt ile ilgili konuştu.

"İBB’NİN 2021 YILI TOPLAM HARCAMASI 40 MİLYAR"



Kaynar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği tarihten itibaren 2.5 yılda 30 milyar TL borç yaptığını söyleyerek "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında 28 milyar 486 milyon gider yapmıştır. İETT’nin 2021 yılı gideri, 3 milyar 454 milyon TL, İSKİ’nin 2021 yılı gideri 7 milyar 494 milyon TL’dir. İSKİ ve İETT de dahil edildiğinde İBB’nin 2021 yılında toplam 40 milyar TL harcaması olmuştur. Bu harcamaya İBB’nin 30 adet şirketinin bütçesi dahil değildir. 2021 yılı bütçesinde merkezi idareden gelen paylar, belediye yönetimi tarafından 19 milyar 173 milyon TL olarak tahmin edilmesine rağmen, merkezi idareden İBB’ye 24 milyar 432 milyon TL gelmiştir. Görüldüğü gibi oluşturulan algının tersine merkezi bütçeden aktarılan paylar azalmamış, artmıştır. İBB’nin 2021 yılı yatırım harcamaları toplam 9 milyar 786 milyon TL’dir. İETT’nin toplam borcu, 2020’ye oranla yüzde 46 artmıştır" dedi.

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"15 BİN KİŞİ İŞTEN ÇIKARILDI"



Kaynar, İBB’nin işten çıkarttığı kişilere ilişkin de "Sosyal demokrat olduğunu iddia eden partinin yönettiği bir belediye tarafından 15 bin kişi işten çıkarıldı. Yerine ise 45 binden fazla insan alındı" diye konuştu.

"ÇALMADAN DAĞITIN"



Halk sütün pahalıya satın alındığını söyleyen Kaynar, "Israrla söylüyorum süt dağıtımınıza karşı değiliz. Ama kanuna uygun belediyenin menfaatine uygun bir şekilde yapın. Alımı ihalesiz yapılmış sütün 61 adet giydirilmiş araçlarla ve personelle dağıtılması sebebiyle oluşan ek maliyetler sonucu bir litre sütün belediyeye maliyeti aynı dönemde marketlerdeki satılan sütün maliyetinin bir buçuk katı olmuştur. Aslında bu dağıtım maliyeti değil, reklam maliyetidir. Keşke bütün çocuklara dağıtabilseniz. Bu kadar sütü dağıtıyor musunuz, o da belli değil ama oradan da ne yaptığınızı tahmin ediyorum. İyi bir şey yapıyorum diye bütün usulsüzlükleri gizleyerek onları kapatmaya çalışıyorsun. Israrla söylüyorum, süt dağıtın kardeşim, daha çok kişiye süt dağıtın. Ama çalmadan dağıtın olur mu" dedi.

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"YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ 2 AYRI ŞİRKETTE YÖNETİM KURULU ÜYESİ"



Kaynar, İBB’ye bağlı iştirak şirketlerinin batma noktasına geldiğini ve borçlanma limitlerini bitirerek borç alamayacak duruma geldiğini söyleyerek, şirket yönetimlerinin tamamını Ekrem İmamoğlu’nun belirlediğini ifade ederek, "Meclisin yönetim kurulu üyesi atama noktasında hiçbir yetkisi yok. Yönetimlere bakınca tamamının CHP’li eski ilçe başkanları, kazanamayan belediye başkan adayları, il yönetim kurulları, eski milletvekilleri ve yakınları olduğunu görüyoruz. Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin de 2 ayrı şirkette yönetim kurulu üyesi" dedi.