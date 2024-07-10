İBB Meclisi’nde ‘Azmanbüs’  atışması

Haberin Devamı

İstanbul’da motorlu araç trafiğine kapalı olan Adalar ilçesinde, 3 yıl önce kaldırılan atlı faytonların yerine geçici olarak golf tipi araçlar getirildi. Trafikte tescilli olmayan bu araçların kullanımına, UKOME kararıyla geçici olarak izin verildi. Seçimlerden önce kullanım süresi birçok kez uzatılan, golf tipi bu araçlar için verilen sürenin dolması üzerine, yerine Adalıların “Azmanbüs” diyerek tepki gösterdikleri ve kullanımdan kaldırılması için eylemler yaptığı elektrikli minibüsler getirildi.

AK PARTİ ÇÖZÜMÜ SORDU

AK Partili İBB Meclisi Turizm Komisyonu Üyesi Cemil Keskin, verdiği soru önergesiyle, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, Adalar’daki soruna nasıl bir çözüm bulacaklarını sordu. Adalar’ın, “özel çevre koruma bölgesi” ilan edildiğini, motorlu araç trafiğine tamamen kapalı olduğunu hatırlatan Keskin, “Türkiye’nin tek motorsuz alanı feda edilmektedir” dedi. Keskin’in sorularına yanıt ise Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’tan geldi.

Haberin Devamı

‘EVET ADAYA YAKIŞMIYOR’

Adalar’da 5 ay boyunca yaz nüfusunun 80 bine ulaştığına ve Kurban Bayramı tatilinde Adalar’ı 320 bin kişinin ziyaret ettiğine dikkat çeken Akpolat özetle şunları söyledi: “Evet, minibüs görüntü olarak yakışmıyor adaya ama yaşanan bir kaos var. Bu kaosu da çözmek her ilçede olduğu gibi Büyükşehir Belediyesi’nin görevi. Adanın dokusuna uygun araç tasarlanırsa başta ben imzamı atarım.”

Keskin’in, belediye başkanlığı adaylığı döneminde “Buraya bir minibüs gelirse, ilk önüne atlayacak kişi benim” sözlerini hatırlatması üzerine ise Akpolat, “Kalkıp arabanın önüne atlayıp trafiği aksatmak siz de kabul edin ki doğru bir eylem değil. Adalıların ‘evet’ diyebileceği, ilçe belediye başkanının da içine sinebileceği bir çözüm hep beraber, ortak akılla bulunacak” dedi.