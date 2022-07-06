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İBB Meclisi’nde Abdi İpekçi Spor Salonu inşaatı tartışıldı

#İBB#Abdi İpekçi Spor Salonu#İnşaat
İBB Meclisi’nde Abdi İpekçi Spor Salonu inşaatı tartışıldı

İstanbul Büyükşehir Meclisi’nde Abdi İpekçi Spor Salonu inşaatının mühürlenmesi tartışıldı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Abdi İpekçi Spor Kompleksinin inşaatının durdurması haksızdır. Para cezası uygulamasının bir dayanağı yoktur" derken, İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise, "Mevzuattaki eksiklikler, hukuka aykırılıklar, idaremizin bürokratları tarafından değerlendirilmiş ve böyle bir sonuca varılmıştır" diye konuştu.

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İBB Meclisi toplantısı, Fatih Saraçhane’deki başkanlık binasında Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapıldı. Gündem maddeleri görüşülmeden önce Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy gündem dışı söz alarak Abdi İpekçi Spor Salonu inşaatının mühürlenmesini gündeme getirdi.

Arısoy, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Abdi İpekçi Spor Kompleksinin inşaatının durdurması haksızdır. Para cezası uygulamasının bir dayanağı yoktur. İBB’nin projede üzerine düşen sorumlulukları vardır. Maalesef bunları yerine getirmemiştir. İnşaat çalışması sırasında yeşil alan tahribatı yapılmamıştır. Esasen ortada tahrip edilecek bir yeşil alan da yoktur. Proje tamamlandığında 22 bin metrekarelik yepyeni bir yeşil alanımız olacak" dedi.

Arısoy, alınan kararın haksız bir karar olduğunu dile getirdi. Arısoy’un ardından İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı söz aldı. Balyalı, Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yenilenmesine karşı olmadıklarını ancak yapılan çalışmaların hukuka uygun olması gerektiğini belirterek, "Yenileme avan projelerinin onaylama yetkisinin İBB’dir. Bizim görüşümüze göre hukuka uygun olmayan bir süreç işlemiştir. Mevzuattaki eksiklikler, hukuka aykırılıklar, idaremizin bürokratları tarafından değerlendirilmiş ve böyle bir sonuca varılmıştır. Bunun karşılığında da bir yaptırım uygulanmıştır. Bu anlamda bu karmaşa yaşanmıştır" diye konuştu.

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#İBB#Abdi İpekçi Spor Salonu#İnşaat

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