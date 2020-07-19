İBB Meclisi yeni büfelere izin vermedi

İBB’nin hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanlarda “Yeni gazete satış büfelerinin konumlandırılması” talebi AK Partili Meclis üyelerinin çoğunlukta olduğu Komisyon tarafından kabul edilmedi. Komisyon, süresi dolan çiçek büfelerinin de işletme hakkı süresinin 5 yıl uzatılmasını kabul edip yeni çiçek büfesi açılması talebini reddetti. CHP’li Hukuk Komisyonu üyesi Mithat Çelik, “25 yıldır İBB’yi yönetiyorsunuz, uğraştığınız şeye bak. ‘İBB Başkanı bir gazete büfesi bile konumlandırmasın’ diyorsunuz. Bir de hiçbir şeye engel olmuyoruz diyorsunuz. İşte imzanız da kararınız da burada” sözleriyle tepki gösterdi. AK Partili Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, İstanbul’daki mevcut büfe sayısının 178 olup, büyük çoğunluğunun 1994 öncesi verildiğini söyledi.