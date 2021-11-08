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İBB Meclisi İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın sözlerine tepki olarak şehitler için saygı duruşu ile başladı

#İBB#Lütfü Türkkan#İYİ PARTİ
İBB Meclisi İYİ Partili Lütfü Türkkanın sözlerine tepki olarak şehitler için saygı duruşu ile başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi (İBB), İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit kardeşine küfür etmesine tepki olarak şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

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İBB Meclisi, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlığında toplandı.

Meclis oturumu AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz'ın teklifi ile tüm şehitler adına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Türkyılmaz, teklifinin sonunda şehitlere yönelik her türlü hakareti de kınadıklarını dile getirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, isim verilmeden kendi parti ve milletvekillerinin kast edildiğini bildirerek bu olayla ilgili gerekli yaptırımların yapıldığını ifade etti.

Özkan, Bingöl'de yaşanan olayı tasvip etmediklerini belirterek, "Sarf edilen kötü sözler partimizi bağlar. Genel Başkan iradesini ortaya koymuştur, Sayın Grup Başkanvekili de hatasını kabul ederek görevinden istifa etmiştir. Konu kapanmıştır. İYİ Parti'nin vatan sevgisini sorgulamayın." ifadelerini kullandı.

Diğer AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da İYİ Parti'nin kendi utancını kapatmak için Lütfü Türkkan'ı grup başkanvekilliği görevinden aldığını belirtti.

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Bunun yeterli olmadığını ifade eden Gökkuş, "O şehit yakınından özür bile dilemediler. O şahsın birazcık onuru varsa milletvekilliğinden de istifa etmesi lazım. Partisinin de ihraç etmesi lazım." diye konuştu.

"İYİ PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLLİĞİ NE BÜYÜK BİR MAKAMMIŞ"

MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz ise şehit kardeşine küfür edilmesine karşı Türkkan'ın görevinden istifasıyla konunun kapatılamayacağını vurgulayarak İYİ Partili Özkan'a tepki gösterdi.

Türkkan'ın partisinin grup başkanvekilliği görevinden istifasını yeterli bulmadıklarını ifade eden Yılmaz, "İYİ Parti Grup Başkanvekilliği ne büyük bir makammış. Bizim için milletvekilliğinden istifa ettiğinde konu kapanacaktır. TBMM'de hangi partinin milletvekili olursa olsun istifa etmesi gerekir. O zat istifa etmemekte ısrar ederse gazi meclisimizin gereğini yapacağına eminim." şeklinde konuştu.

Meclisteki gerginlik, oturumu yöneten Meclis 1. Başkanvekili Okul'un müdahalesiyle sona ererken, sonrasında gündeme geçildi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Meral Akşener’in 5 kasımdaki Bingöl ziyaretinde kendilerine tepki gösteren bir şehit yakınının boynuna sarılıp kız kardeşine küfür etmişti. Gelen tepkiler üzerine Türkkan, Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

 

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#İBB#Lütfü Türkkan#İYİ PARTİ

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