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İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekilliğine getirilen isim belli oldu

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#AK Parti#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#Meclis
İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekilliğine getirilen isim belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2025 17:02

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekilliği görevine Faruk Gökkuş'un getirildiği bildirildi.

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İBB AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un bayrağı Faruk Gökkuş'a devrettiğini belirtti.

Özdemir, Zeynel Abidin Okul ile grup yönetimine İBB Meclisi'nde verdiği emekler için teşekkür ederek, "Faruk Gökkuş Bey'e ve yeni grup yönetimine yüklendikleri sorumluluklar için başarılar diliyorum. Bayrağımız ve istikametimiz aynı. Birlikte, daha güçlü adımlarla, bu kadim şehrin istikbali için durmadan çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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#AK Parti#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#Meclis

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