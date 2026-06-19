İBB Kültür Müdürü kaçırıldı

Haberin Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmasında adı geçen İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, 17 Haziran akşamı ailesiyle birlikte bir ziyarete gidecekti. Saat 21.00 sıralarında Maltepe’deki evinden çıkıp arabasının yanında geldi.

BAŞINA ÇUVAL GEÇİRDİLER

Ailesini beklemeye başlayan Karaal, yanına yaklaşan bir araçtan inen saldırganlar tarafından darp edildi. Kafasına darbeler alan Karaal, saldırganlar tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırıldı. Karaal’ı kaçıran aracın plakasının sahte olduğu ortaya çıktı. Erhan Karaal’ın çocuğunun ve komşusunun kaçırıldığı anları gördüğü, Karaal’ın kaçırılırken kafasına siyah çuval geçirdiği iddia edildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

PLAKA SAHTE ÇIKTI

Diğer yandan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada “17.06.2026 günü İlimiz Maltepe ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bilgisine ulaşılması üzerine mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiş olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı.

Haberin Devamı

EŞİ DEHŞET ANLARINI ANLATTI: KAFASINA VURUP ARACA ATTILAR

Karaal’ın eşi Ayşe Toprak Karaal, olayla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Olay öncesi eşiyle birlikte yürüyüşe gideceklerini dile getiren Karaal, korkunç anları şu sözlerle anlattı: “Dün eşim işten geldikten sonra yemek yedik ve yürüyüş için sahile inecektik. Küçük kızımla birlikte eşim önden dışarıya çıktı. Eşimi iki kişi yakalayıp arabanın içine, kafasına vurup arabanın içine attı. O arada komşular hepsi bir bağırış halinde. Arkadaşım da geliyordu, arabayı tespit ettim dedi. Ben de o arada cama çıktım. Camdan eşimin kafasına vurularak içeri atılışını gördüm. Büyük kızım da o arada tabii koşturarak aşağıya indi. Babası ‘Melis, Melis’ diye bağırıp onu uzaklaştırmak mı istedi artık ya da yardım mı istedi bilmiyorum ama o arada eşimin telefonu açıldı. Üç kere ‘polis, polis, polis’ diye bağırdı. Araba hızla giderken polis ekipleri zaten hemen geldi. Arkadaşım da arabanın arkasından koşturdu. Biz orada 17 yıldır oturuyoruz. Komşuların hepsi aşağıya geldi ama hiçbir şekilde yetişemedik. Ne olduğunu anlayamadık. Hayatımızda ilk defa yaşadığımız bir şey.”





4 KİŞİ GÖRDÜM

Haberin Devamı

4 kişiyi net gördüğünü söyleyen Karaal, şunları söyledi: “5 kişi olur mu o kısmını yukarıdan camdan bakarak seçemedim açıkçası. Bizde ‘iPhone Bul’ uygulaması var. Dünden beri telefonu kapalıydı. Kızım sürekli ağlayarak, sürekli ‘babam nerede babam nerede’ diye hep telefonlarına bakarken ‘anne’ dedi, ‘babamın telefonu açıldı.’ Çok sevindik, hemen polis memurlarına ilettik. Arabaya atlayıp gidildi. Kartal’da açık bir alanda, samanlık bir alanda sinyal geldiği görüldü. Yalnız telefon henüz bulunamadı. Bana henüz bulunduğuna dair bir bilgi gelmedi. Biz yıllardır aynı mahallede yaşarız. Hiç kimseyle bir kötülüğümüz yok, kötü sözümüz yok. Eşim zaten inanılmaz efendi, inanılmaz duygusal, karıncayı dahi incitmeyen bir insandan bahsediyoruz. Hepimiz şok olduk.”

Haberin Devamı

‘MOBESE’DE İZ ARANIYOR

Emniyet ekiplerinin bir yandan görgü tanıklarının ifadelerini aldığı, diğer yandan da o bölgedeki tüm MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye aldığı öğrenildi.

2 GÖZALTI

Karaal’ın kaçırılmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.