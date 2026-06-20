İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasında gözaltı sayısı 10'a yükseldi

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 2 zanlı daha yakalanırken, toplam gözaltı sayısı 10'a çıktı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Maltepe’de önceki gün 21.30 sıralarında kaçırıldıktan sonra dün sabah saatlerinde kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal soruşturmasında detaylar ortaya çıktı. Kaçırıldığı gün Silivri’de davası bulunan Erhan Karaal’ın akşam eve geldiğinde eşi ve kızıyla sahile yürüyüşe gitmeye hazırlandığı öğrenildi. Evin önüne inerek eşinin hazırlanmasını bekleyen Erhan Karaal’ın bu sırada kaçırıldığı tespit edildi. Şüphelilerin, Karaal'ı kaçırdıktan sonra eşini yurt dışı numarasından arayan bir kişinin "Sizde para olduğunu biliyoruz. Bize para göndereceksiniz" diyerek tehdit ettiği belirlendi.

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GÖZALTINDA BULUNANLAR ARASINDA BİR ESKİ ÇALIŞAN VE İKİ MÜTEAHHİT VAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından olayın ardından başlatılan soruşturmada İBB davasında tutuksuz olarak yargılanan Erhan Karaal’ın, işten çıkardığı eski çalışan ile bu çalışanla aralarının iyi olduğu öğrenilen iki müteahhitle husumetinin bulunduğu tespit edildi. Özellikle Yerebatan Sarnıcının Kültür Bakanlığına devredilmesinin ardından ihale alamayan iki müteahhitin Erhan Karaal’e yeni ihaleler vermesi için baskı yaptığı belirlendi. Bu gelişme üzerine iki müteahhittin ve eski çalışanın da bu gözaltına alındığı öğrenildi.

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4 FARKLI ADRESE GÖTÜREREK SAKLAMIŞLAR

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin ilk ifadelerinde olayla bir ilgililerinin olmadığını söylediği belirtilirken, polis diğer yandan kaçıran kişileri takibe aldığı öğrenildi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin olay yerine iki otomobille geldikleri, kaçırma olayının ardından Erhan Karaal’ı diğer otomobile geçirdikleri belirlendi. Şüphelilerin ara sokakları takip ederek D-100 Karayoluna ktıkları ardından Erhan Karaal’ı 4 farklı adrese götürerek sakladıkları belirlendi.

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BASKIN YAPILAN 20. ADRESTE KURTARILDI

Polisin yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsünü kullanarak şüphelileri yakalamak için çalışma yaptı. Şüphelileri yakalamak için Kocaeli ve Yalova ve İstanbul’da tespit edilen 19 adrese baskın yapıldı. Ancak buralarda bulunamayan Erhan Karaal’ın Tuzla’da boş bir depoda tutulduğu belirlendi. Başında silahlı bir kişi beklediği tespit edilen Erhan Karsal’ı kurtarmak için çok dikkatli bir operasyon yapıldı. Gasp Büro Amirliği ve Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları ani baskında elleri ayakları bağlı bir şekilde yerde oturtulan Erhan Karaal’ı kurtarılırken, yanında bekleyen silahı şüphelide kıskıvrak yakalandı.

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"BENİ ZORLA KAÇIRDILAR"

Erhan Karaal’ın ilk ifadesinde, "Beni zorla kaçırdılar, sürekli olarak alıkoydukları yerleri değiştirdiler. Kocaeli'de de bir süre tuttular. En son Tuzla'da inşaat alanına getirdiler" şeklinde ifadeler kullandığı öğrenildi.

KAÇIRILMA ANLARI KAMERADA

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde telefonla konularak kaldırımda yürüyen Karaal'ın önünün kimliği belirsiz kişilerce kesildiği anlar görülüyor.

ÖNCE ÖNÜNÜ KESİYORLAR SONRA ARACA BİNDİRİYORLAR

Güvenlik kamerası görüntülerinde 3 kişi Karaal'ın kolundan tutup o sırada caddeye gelen araca binmesi için çekiyor. Önce telefon konuşmasını bitiren ardından da ne olduğunu anlamaya çalışan Karaal 3 kişi tarafından araca bindiriliyor. Otomobil daha sonra caddeden uzaklaşıyor.

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POLİS KARAAL'I BU ODADA BULDU

Diğer yandan Karaal'ın bulunduğu merdivenlerle çıkılan odanın görüntüleri de ortaya çıktı. Odada kırık tahta parçaları, koltuk ve sandalyenin olduğu görülüyor. Olay yeri inceleme ekipleri Karaal'ın polis tarafından bulunduğu yerde çalışmalarını bir süre daha sürdürdü. İncelemelerini sürdüren polis ekipleri bir süre sonra olay yerinden ayrıldı.