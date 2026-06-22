İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin 12 zanlı adliyede

AA
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2026 12:08
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Karaal'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
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Başsavcılık, Karaal'ın Maltepe'de kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatmış, mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polise talimat vermişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının ardından Tuzla'da bir inşaat alanında bulunan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.
Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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