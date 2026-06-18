Savcılık harekete geçti: 'İBB Kültür A.Ş Genel Müdür Yardımcısı kaçırıldı' iddiasına soruşturma

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada " 17 Haziran 2026 tarihinde ilimiz Maltepe ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan KARAAL’ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bilgisine ulaşılması üzerine mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiş olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir" ifadeleri yer aldı.

CNN Türk Muhabiri Merve TOKAZ, olaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

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Evinin önünden kaçırıldı. Olay dün meydana geldi. Arabayla geldiler ve kaçırdılar. Olay anına şahit olanlar ise eşi ve çocukları. Saatlerdir kendisinden haber alınamıyor.

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SİYAH POŞET İDDİASI

Erhan Karaal’ın İBB soruşturmalarında adı geçen biri değil. Erhan Karaal’ın bulunması için çalışmalar başladı. İddialara göre başına siyah bir poşet geçirip kaçırdılar.

SOKAKTAKİ BİR PLAKAYI KOPYALADILAR

CNN Türk İstanbul Haber Koordinatörü Nihat Uludağ, Erhan Karaal’ın kaçırılması olayında önemli bir detayı paylaştı; Karaal’ı kaçıran 3 kişinin o sokakta bulunan bir aracın plakasını kopyaladığı ve bir süredir takip etti belirtiliyor. Nihat Uludağ, güvenlik güçlerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ve kamaraların incelendiğini söyledi. 14-15 saattir kendisinden haber alınamıyor.