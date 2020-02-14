İBB Kanal İstanbul için yargıya gitti

İBB avukatları, mahkemeye verdikleri dilekçede “Açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması halinde telafisi güç ve imkânsız zararlara yol açacak olan dava konusu ÇED Olumlu Kararı’nın öncelik ve ivedilikle yürütmesinin durdurulması gerekir” dedi. Karardaki eksikliklerin vurgulandığı dilekçede, ÇED Raporu’nun “yasal düzenlemelere, planlama ve şehircilik ilke ve tekniklerine, kamu yararına, Anayasa ile Çevre ve İmar Mevzuatı’na, uluslararası sözleşmelere aykırı” olduğuna dikkat çekilerek, “uygulanması halinde telafisi güç ve imkânsız zararlara yol açacak olması nedeniyle dava açma zaruretinin doğduğu” belirtildi.