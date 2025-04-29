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Etkin pişmanlıktan faydalanmıştı... Murat Abbas'ın ifadeleri ortaya çıktı: Murat Ongun baskı yaptı, ihaleler adrese teslimdi

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#İBB#Murat Abbas#İBB Kültür A.Ş
Etkin pişmanlıktan faydalanmıştı... Murat Abbasın ifadeleri ortaya çıktı: Murat Ongun baskı yaptı, ihaleler adrese teslimdi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2025 19:56

İBB yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İBB Kültür A.Ş. Genel müdürü Murat Abbas, itirafçı olmuş ve etkin pişmanlıktan yararlanarak adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Abbas'ın verdiği 4 sayfalık ifadeye ulaşıldı. Detayları CNN Türk muhabiri Merve Tokaz aktardı...

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İBB Kültür A.Ş. Genel müdürü Murat Abbas, adli kontrol şartıyla tahliye edilmiş ve Abbas'ın etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olduğu öğrenilmişti. Abbas'ın 4 sayfalık ifadesine ulaşıldı.

İfadedeki dikkat çeken ayrıntılar şöyle:

Genel Müdür olarak göreve başladığımdan itibaren ilk 5 ay içerisinde bizzat Murat Ongun tarafından tarafıma bazı reklam mecralarıyla alakalı ihalelerin belirli firmalara verilmesi ile alakalı söylemleri ve talimatları oldu. Üzerimdeki baskılar artınca, ben göreve gelişimin üçüncü ayında istifa dilekçemi sunmama rağmen Murat Ongun ve beraberindeki diğer isimler tarafından dilekçem kabul edilmedi. Sonraki süreçte ben yalnızca imza atan bir merci haline geldim. Kendi aralarında yaptıkları toplantılara da çağırılmadım.

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"SÜREÇLERİN TAMAMEN DIŞINDA BIRAKILDIM"

Abbas, Dijital Deneyim Müzesi kurulması yönünde bir proje başlatıldığını ancak bu projenin hiçbir zaman aklına yatmadığını ve söz konusu durumu beyanlarında bildiğini de söyledi. Murat Abbas, "Bu sürece dahi edilecek firma benimsediğim bir firma değildi. Ben bu süreçlerin tamamen dışında bırakıldım ve sonrasında doğrudan temin işlemlerine başlandı ve ihale süreci gerçekleştirildi." dedi.

CHP ZEYTİNBURNU ADAYI İÇİN 2 MİLYON TL

Murat Abbas, “Murat Ongun ve Ertan Yıldız tarafından 10 milyon TL Zeytinburnu CHP Belediye Başkan Adayı’na destek için 2 milyon TL, 1 milyon 250 bin TL seçim çalışmasına çıkan çalışanlara yemek desteği adı altında paraların 'Tuce' firmasından talep edilerek alındı. Fakat bu paranın kim tarafından taşındığı ve kime verildiğine ilişkin bir bilgim yoktur. Ama tahminimce Barış Kılıç tarafından ilgili yerlere iletilmiş olabilir." ifadelerini kullandı.

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#İBB#Murat Abbas#İBB Kültür A.Ş

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