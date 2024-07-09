İBB ihtarda bulunmuştu... İstanbul'da park halindeki karavanlar çekiliyor! 'Bizi işgalci yaptılar sağ olsunlar'

Haberin Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bir süre önce sahil şeridindeki kamuya açık alanlarda uzun süreli park halinde olan karavanların çekilmesi için ihbarda bulunmuştu. Yazılı ihtarın ardından 5 Temmuz Cuma günü Maltepe Belediyesi de sahil şeridindeki ceplerde park halindeki araçlara tebligat astı. Uyarılara rağmen kaldırılmayan karavanlar, İBB ve Maltepe Belediyesi ekiplerince çekilerek Yediemin Otoparklarına götürüldü.

"BIRAKIYORLAR SENEDE BİR KERE GELİYORLAR"

Karavanını sahil şeridinde park eden bir kişi, "İçinde yaşayanlar var yaşamayanlar var. 20 tane karavan varsa içlerinden birinde yaşayan var. Diğerlerinin hepsi işgalci. Benim gözümde de işgalci. Karavancı olarak ben tavsiye etmiyorum. Ben yaşıyorum. Bunlar bırakıyorlar senede bir kere geliyorlar, ayda 1 kere geliyorlar.

Haberin Devamı

Ben şimdi molamı verdim. Arabamın eksiklerini gideriyorum. Basıp Egeye doğru gidiyorum. Seyir halindeyim onun için başındayım. Başında olmayanlar düşünsün. Eğer karavan alacak arkadaşlar varsa içinde kalmıyorsanız problem orada" dedi.

"NEREYE KOYACAĞIZ BİZ KARAVANLARI"

Karavan sahibi Özgür Merhemci ise, "Bizi zaten işgalci yaptılar sağ olsunlar. Ben de diyorum ki o zaman ücretli yapın parasını ödeyelim. Orhangazi Parkına gidelim diyoruz. Günlük 400 lira diyorlar. Abonman yapalım diyoruz 'yer yok' diyorlar. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Gördüğünüz gibi çekiyorlar milletin malını gasbediyorlar resmen kırarak dökerek. Götüreceğiz bir yere koyacağız bakalım. Karavan parkı yapılıyor ama şu anda 400-500 kişi sırada bekliyormuş. Yer göstermek yok. Göl kenarına gideriz Jandarma gelir, ormana gideriz ormancı gelir. Buraya geliriz zabıta gelir. Nereye koyacağız biz bunları." dedi.

Haberin Devamı