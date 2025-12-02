İBB iddianamesindeki ‘Kızıl saçlı’ savcıdan ifade

Haberin Devamı

Şüpheli olarak ifade veren Savcı S.Ç.S., görüşmeyi yalanlayarak “Kızıl saç sevmem” dedi.

2604 NUMARALI ODA

İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ iddialarına ilişkin hazırlanan yaklaşık 4 bin sayfalık iddianamede Murat Ongun’un ofis olarak kullandığı öne sürülen otelde 2604 numaralı odada gazeteci, siyasetçi, işinsanıyla görüştüğü ileri sürülmüştü. Soruşturma kapsamında işinsanı şüpheli Hüseyin Köksal’ın şoförü Servet Yıldırım da tanık olarak alınan ifadesinde “Abim Güven Yıldırım, İBB’ye yönelik ilk operasyon yapılmadan yaklaşık 10-15 gün önce 2604 numaralı odada kızıl saçlı bir kadın savcı ile İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın yaklaşık 4 saat görüştüklerini söyledi” demişti.

TANIMIYORUM

İddia üzerine İstanbul Adalet Sarayı’nda genel soruşturma bürosunda 8 yıldır görev yapan kadın Savcı S.Ç.S.’nin 27 Kasım’da şüpheli olarak ifadesi alındı. S.Ç.S. ifadesinde özetle, “Mehmet Pehlivan’ı tanımam, görüşmem ya da buluşmam olmamıştır. Ayrıca hayatımda kızıl saçlı olmadım. Kızıl saç sevmem” dedi. Teşhis tutanağındaki kızıl saçlı kadının kendisi olup olmadığı sorulan S.Ç.S., “Bana gösterilen fotoğraftaki saç rengim kızıl değil, sarı renktir” diye konuştu. Savcı, HTS kayıtlarında Pehlivan ile farklı yerlerde ortak baz vermelerinin ise “tesadüf” olduğunu savundu.