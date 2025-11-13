İBB iddianamesi ‘Para sayma’ görüntüsüyle başladı

Haberin Devamı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘yolsuzluk’ iddialarına ilişkin hazırlanan iddianamede, soruşturmanın nasıl başladığının detaylarına da yer verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nca, basın yayın ve medya organlarında “CHP’de Para Sayma Görüntüleri ve Para Kuleleri” olarak bilinen video görüntüleri üzerine 2024’te soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

‘RÜŞVET SİSTEMİ’

Soruşturma sonunda dosyada yer alan şüpheliler hakkında ‘Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet’ suçundan kamu davası açıldığı ifade edildi. Bu soruşturma kapsamında alınan ifadelerde ismi geçen kamu görevlilerinin kurmuş oldukları ‘sistem’ dahilinde iş sahiplerinden/insanlardan rüşvet adlıkları, iş sahiplerini para vermeye zorladıkları, bazı işinsanları ile hareket edip haksız kazanç elde ettikleri, piyon diye tabir edilen kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde edilen parayı akladıkları ve ‘sisteme’ dahil ettikleri, para transfer ve tahsilinde ‘gizli kasa’ olarak tabir edilen sivil kişileri kullandıkları iddiası ile resen soruşturmaya başlandığı anlatıldı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Kim bu dayı... Dilovası faciasında suçluyu kayırmaktan tutuklanmıştı Haberi görüntüle

‘PARA KULELERİ’

Suç örgütünün oluşumunun 2015-2016’da İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde başladığı, 2019’da gerçekleşen ve basın yayın organlarına 2024’te “CHP’de para sayma görüntüleri” veya “Para Kuleleri” olarak yansıyan olayla açığa çıktığı iddia edildi. Görüntülerin içeriğinin CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınmasına ilişkin, olay tarihinin de 2019 olduğu belirtildi. Görüntülerde balyalar halinde yer alan paraların bizzat örgüt liderinin talimatı ile İstanbul’daki ilçe belediyelerinden temin edildiği iddia edildi.

‘PARALARIN KOORDİNESİ’

Paraların koordinesini de örgüt liderinin talimatı ile örgüt yöneticilerinden Fatih Keleş ile partiyle herhangi bir bağı bulunmayan İmamoğlu İnşaat’ın genel müdürü konumundaki Tuncay Yılmaz’ın sağladığı öne sürüldü.

‘2019 SONRASI ZENGİNLEŞTİLER’

İddianamede, çok sayıda ruhsat ve imar usulsüzlükleri yapıldığı, alınan ya da aldırılan ihalelerden, usule aykırı verilen ruhsat ya da imar izinlerinden gelen paranın yüzdelik (yüzde 10-15) kısmının kurulan ‘sisteme’ aktarıldığı ileri sürüldü. Örgütte yer alan lider, yönetici ve üyelerin usulsüzlükler ve yolsuzluklar sonucunda şahsi olarak da ciddi şekilde zenginleştikleri iddia edildi. İhale almaları sağlanan kişilerin bir kısmının 2019, 2020 öncesinde vasıfsız sayılabilecek günlük işler ile uğraşan (otopark işletmecisi, vale görevlisi vb) kişiler oldukları belirtildi.

Haberin Devamı

ADAYLIĞINA KAYNAK

Paravan olarak kullanılan bu kişilerden elde edilen ve ‘sisteme’ aktarılan paralarla Ekrem İmamoğlu’nun gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı seçimleri için kaynak oluşturulmaya çalışıldığı, bu kaynağın hem maddi kaynak hem de insan kaynağı olduğu ileri sürüldü. Usule aykırı şekilde ruhsatlanan ve işletmeye açılan hafriyat döküm sahalarından elde edilen gelirlerle örgüte kaynak oluşturulduğu, bir diğer maddi kaynağın ise Boğaziçi İmar Müdürlüğü bünyesinde İstanbul’un Boğaz bölgesinde yer alan tarihi ve lüks evlerin/yalıların veya ticari işletmelerin tamirat, tadilat ve ruhsatlandırma işlemleri olduğu ileri sürüldü.

Gözden Kaçmasın Alzheimer tedavisinde yeni umut… Ünlüler kullanıyor Haberi görüntüle

‘KAFTANCIOĞLU SAF DIŞI’

Haberin Devamı

İDDİANAMEDE, o tarihte CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmasına karşın il başkanlığı binasının satış işlemlerindeki görüntülerde Tuncay Yılmaz ile Fatih Keleş’in bulundukları belirtildi. O dönem İBB Başkanı olmasına rağmen binanın satın alınması sürecini koordine ederek, suç örgütünde yönetici konumundan bulunan şahıslara verdiği talimatlarla örgüt yöneticilerinin paraları getiren, sayan, odada bulunanlara direktifler veren kişiler oldukları öne sürüldü.