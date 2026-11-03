İBB için kritik karar… ‘Kent uzlaşısı’ üyeleri DEM’e döndü

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Parti yönetimi, 31 Mart 2024’te Kent Uzlaşısı ile seçilen meclis üyelerinin görevlerini artık DEM Parti çatısı altında sürdüreceğini açıkladı. Bu karar, olası bir İBB Başkanvekili seçimi için de kritik önem taşıyor. DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu’nca yapılan açıklamada “Kent Uzlaşısı ile seçilen meclis üyelerimiz görevlerini partimiz çatısı altında sürdürecek” denildi. Bu kararın, belediye meclis üyelerinden gelen talep üzerine gündeme alındığı ve Merkez Yürütme Kurulu’nca uygun görüldüğü vurgulandı. DEM Parti yönetimi, kararın gerekçelerini şöyle açıkladı:

İSTANBUL VE MERSİN’DE

“Yerel seçimlere Kent Uzlaşısı stratejisiyle katılmıştık. Aradan geçen iki buçuk yıllık süreçte yerel yönetimlere yönelik kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi. Çok sayıda belediyeye kayyum atandı, belediye başkanları gözaltına alındı, tutuklandı ve belediyeler bu müdahaleler sonucunda el değiştirdi. Bunun yanı sıra partiler arası geçişler ve istifalar yaşandı. Yaşanan tüm bu gelişmeleri, Kent Uzlaşısı kapsamında seçilen belediye meclis üyelerimizle birlikte değerlendirdik. Kent Uzlaşısı, farklı toplumsal ve siyasal kesimlerin yerel demokrasi, katılımcılık ve ortak kent yönetimi hedefleri etrafında buluştuğu değerli bir deneyimdir. Halkımız, sandıkta kentlerin birlikte, demokratik ve katılımcı bir anlayışla yönetilmesinden yana açık bir irade ortaya koymuştur. Bu iradeye duyduğumuz saygı, bugün attığımız adımda da korunacaktır. Kent Uzlaşısı çerçevesinde oluşturduğumuz ortak hukuk ve halkımızın sandıkta somutlaşan iradesi bizim için bağlayıcı olmaya devam edecektir. Kent Uzlaşısı temelinde kurulan ilişkileri ve karşılıklı sorumlulukları gözeterek İstanbul ve Mersin halklarına karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz.”

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İBB MECLİSİ’NDE 17 SANDALYE

DEM Parti’nin kararı özellikle İstanbul ve Mersin’de büyükşehir belediye yönetimlerini etkileme potansiyeli taşıyor. 316 üyeli İBB Meclisi’nde 177 sandalyeli CHP grubunda Kent Uzlaşısı ile seçilen 17 DEM Partili üye ayrılacak. İBB’de AK Parti’nin 130, MHP’nin 6 üyesi bulunuyor.