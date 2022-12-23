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İBB hakkında 587 sayfalık terör raporu

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#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#İçişleri Bakanlığı#İBB
İBB hakkında 587 sayfalık terör raporu
Fatma AksuÖzge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2022 07:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı personelin işe girişlerine yönelik hazırlanan raporun, savcılığın memur ve özel soruşturma bürosuna teslim edildiğini açıkladı.

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İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, aldıkları duyuma göre 587 sayfalık raporda 100’den fazla üst düzey İBB yöneticisinin adının geçtiğini, hem İBB Başkanı hem de İSKİ’nin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu için Ekrem İmamoğlu’nun liste başında olduğunu söyledi.

İDDİANAME YAZILMADI

 Ongun, raporun kendilerine gelmediğini belirterek savcının iddianameyi tamamladığına ilişkin çıkan haberlerin doğru olmadığını söyledi. Savcılık, raporu incelemesinin ardından ya ‘Kovuşturmaya yer yok’ kararı verecek ya da “Bazı suç unsurları vardır, şu kişiler sorumludur” diyerek iddianameyi hazırlayacak.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ

Geçen yıl TBMM’de İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken, Bakan Süleyman Soylu, İBB’de 550 örgüt üyesi olduğunu söylemiş ardından da müfettiş görevlendirmişti. Mülkiye müfettişleri, 11 ay süren inceleme sonucunda 578 sayfalık rapor hazırladı. Raporda, özellikle İBB’de şüpheli kişilerin işe alım süreçleri irdelendi. Müfettişler, raporu savcılığa gönderdi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da geçen günlerde İBB ile ilgili soruşturmanın tamamlandığını, tevdi raporuyla birlikte gerekli bilgi ve belgelerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletileceğini açıklamıştı.

 

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#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#İçişleri Bakanlığı#İBB

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