Son dakika haberi: İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın ifadesi ortaya çıktı

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DEM Parti ile CHP arasında para trafiği sağladığı iddia edilen Mahir Polat, gizli tanık beyanlarına ilişkin ifadesinde suçlamaları reddetti. Mahir Polat, " Gerçekle uyumlu olmayan bu ifadenin bir hayal ürünü olduğu, hayatını bu kadar göz önünde yaşayan birisi açısından çok rahat gözlemlenebilir" dedi

Polat "HTS kayıtlarının incelenmesi sonucunda terör suçlarından adli/idari işlem kaydı bulunan farklı 116 kişi ile irtibatınızın olduğu anlaşılmış olup, terör suçlarından adli ve idari kaydı bulunan kişilerle irtibatınızın bulunmasının sebebini açıklayınız? sorusuna Polat "GSM hattı bana aittir. İnceleme yapıldığı aralık itibarıyla da kullandığım numaradır. Tespit edilen 116 şahsın isim bilgileri verilmemiştir. Ayrıca bu şahısların adli/idari yönden örgütsel durumlarını bilme imkanım yoktur. Ancak belediyedeki görevimden ötürü çok sayıda insanla irtibatlı olmam normaldir. Belediyeye bağlı Sosyal Hizmetlerde, genel itibarıyla yardıma muhtaç vatandaşların yardım taleplerinin sonucunu öğrenmek ve talepte bulunmak maksadıyla benimle irtibat kurması nedeniyle bu durum tespit edilmiş olabilir. Yine buna benzer, İstanbul’da bulunan ve tahrip olmuş tarihi yapıların düzeltilmesi için kurulan ve yöneticisi olduğum İBB Miras kapsamında da pek çok vatandaş benimle irtibat kurup ihbarda bulunmaktadır. Ayrıca, Hatay depremi sonrasında İBB’ye bağlı Deprem Koordinasyon Birimi'nin başındaydım. Bu koordinasyona bağlı olarak insani, gıda, sağlık, inşaat malzemeleri vb. yardımlar yapılmaktaydı. Bu süreçte de ben ve ekip arkadaşlarım tarafından İstanbul ve diğer illerden, hatta yurtdışından da çok defa arandım. Kullanmakta olduğum numara sosyal mecralarda da paylaşılmıştı. Yine bu nedenle tanımadığım birçok numara tarafından aranmış olabilirim. Ek olarak, Muhtarlıklar Daire Başkanlığı bana bağlı olması nedeniyle muhtarların iletmiş olduğu her türlü yardıma muhtaç insanın durumu iletilmek üzere benimle irtibat kurulmaktadır. Bu irtibat konuları, talep ya da taleplere cevap vermek maksadıyla arama ve aranma şeklinde olmuş olabilir" diye cevap verdi.

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Gizli tanığın '2024 Yerel Seçimlerinde DEM Parti’nin seçimlerde CHP’yi desteklemesi için sağlanan para trafiği Murat Ongun tarafından gerçekleştirildi. DEM ile CHP arasındaki bağlantıyı ise Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Ekrem İmamoğlu’nun kurduğu Reform Enstitüsü direktörü Mehmet Ali Çalışkan sağladı. DİAYDER isimli dernek üzerinden alımlara da Mahir Polat aracı oldu. Konu ile ilgili kamuoyuna haberler yansıdı. Dernek kapsamında terör örgütü ile bağlantılı kişiler bulunuyordu' şeklindeki ifadesi üzerine, Polat'a 'Beyanlarda belirtilen para trafiği hakkında bilginiz var mıdır? Beyanlarda geçen paranın kaynağı nedir? Bu şekilde bir maddi kaynak aktarımı oldu mu? Bahse konu para aktarımı ne şekilde, kimler vasıtasıyla, nereye yapılmıştır? Reform Enstitüsü isimli vakıf ne amaçla kurulmuştur? Faaliyetleri nelerdir? Mehmet Ali Çalışkan isimli şahıs kimdir? Bu şahısla ticari, sosyal ve beşeri ilişkiniz nedir? DİAYDER isimli dernek ve bu dernek aracılığıyla işe alınan şahıslar kimlerdir? soruları soruldu.

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'PARTİLER ARASI BAĞLATIYI SAĞLADIĞIM İDDİAASINI REDDEDİYORUM'

Polat cevaben, "Para trafiği hakkında herhangi bir bilgim yoktur. Partiler arası bağlantıyı sağladığım iddiasını kesinlikle reddediyorum. Benim siyasi bir konumum yoktur. Bürokrat olarak bir geçmişim vardır. İBB kapsamında bir bürokrat olarak çalışmış ve bu görevler dışında görevi olmayan birisiyim. Benim böylesine iki partiyi yan yana getirebilecek ne bir siyasi geçmişim vardır, ne de böyle bir gücüm vardır. Bu bakımdan gerçekle uyumlu olmayan bu ifadenin bir hayal ürünü olduğu, hayatını bu kadar göz önünde yaşayan birisi açısından çok rahat gözlemlenebilir. Bu süreçte benim siyasetle ilişkili kısa süreli adaylık dönemim, tarihi alanlara olan yetkinliğim ve uzman olmam nedeniyle kamuoyunda oluşan olumlu ilgi ile ilgilidir. Kazanma şansı çok az olan Fatih Belediyesi gibi bir yere aday olmak, benim için siyaseten değil, tarihi bir alanın korunması bakımından siyasi değil, mesleki bir sorumluluk duygusudur. Bütün bunlar düşünüldüğünde, yukarıda tarif edilen siyasi ilişkileri yönetebilecek bir kişi olmayacağım gibi, halihazırda bu kısa süreli adaylıktan sonra tekrar bürokrasiye dönüp herhangi bir yükselme olmadan görevime devam etmekteyim. Reform Enstitüsü’nde Mehmet Ali Çalışkan isimli şahsın çalıştığını bilirim. Ancak faaliyet alanı ve kurucuları hakkında bilgim yoktur. DİAYDER hakkında soruşturma başlatıldığını basından öğrenmem üzerine bu derneği öğrendim. Ancak yapısı hakkında bilgim yoktur. Gizli tanığın beyan ettiği 'dernek üzerinden çalışan aldığım' iddiasını kabul etmiyorum. Soruda geçen inançlara bağlı her türlü imam, gassal vb. personel alımları, belediyeye bağlı Mezarlıklar Daire Başkanlığı uhdesindedir. Ancak benim bu başkanlıkta herhangi bir yetkim ve konumum yoktur. Bu nedenle işe alım konularında herhangi bir bilgim yoktur" ifadelerini kullandı.

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'SAMİMİ OLARAK İFADEMİ BEYAN ETTİM'

Polat ifadesinin sonunda, ‘Samimi olarak ben ifademi beyan ettim. Hakkımda sosyal medyada ve basında çok sayıda ve uzun süredir beni rencide edecek ve PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılı gösterecek haber yapılmaktaydı. Bu durum, beni vatansever ve saygın bir yurttaş olarak yaralamaktaydı. Her şeye rağmen herhangi bir kaçma teşebbüsünde bulunmadım. Gözaltına alınmamdan, ifade sürecine kadar samimi davranışlarda bulundum. İfadem itibariyle, bana sorulan soruların temelsiz ve kamuoyuna yansıyan iddiaları destekler nitelikte olmadığını görünce, suçsuzluğumu, haklılığımı ve adalete inancım dolayısıyla soruşturma makamları ile uyumlu hareket etmemin doğruluğunu görmüş oldum" dedi.