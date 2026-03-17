İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın ev hapsi cezası kaldırıldı

Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2026 17:37

İBB'ye yönelik yürütülen 'Terör' soruşturması kapsamında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'a verilen ev hapsi kararı, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından kaldırılarak yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartına çevrildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen 'Terör' soruşturması kapsamında hakkında ev hapsi kararı verilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'a verilen ev hapsi kararı, yurt dışı çıkış yasağına çevrildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın adli kontrolün gözden geçirilmesi talebi üzerine İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, Mahir Polat ile ilgili delillerin büyük kısmının toplanması, ev hapsi şeklinde geçen süreyi gerekçe göstererek yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartına çevrilmesine karar verdi.

