İBB eylemlerinde yargılanan 7 kişinin duruşması 2 Ekim'e ertelendi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan izinsiz gösteri yürüyüşlerine katılan 7 kişinin 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı duruşma İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma 2 Ekim tarihine ertelendi. Mahkeme, 6 kişinin adli kontrol kararlarının kaldırılmasına hükmetti.

6 KİŞİNİN ADLİ KONTROL KARARLARI KALDIRILDI

Savcılık, görüntülerin incelenip rapor hazırlanması için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine, beyanları alınan 6 sanığın adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına ve beyanı alınmayan bir sanık hakkındaki adli kontrolün ise devamına karar verilmesini talep etti. Duruşma 2 Ekim 2025 tarihine erteledi.