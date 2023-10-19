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İBB Ek Hizmet binası önünde '4+1 araç istiyoruz' eylemi

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#İBB#Emin Alagöz#İstanbul
İBB Ek Hizmet binası önünde 4+1 araç istiyoruz eylemi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2023 15:32

İBB tarafından minibüs ve dolmuştan taksiye dönüştürülen 8+1 araçların sahipleri İBB Ek Hizmet binasının önündeki yolda araçlarını durdurarak trafiği kapadı. 4+1 yolcu taşımacılık sistemine dönmek istediklerini belirten taksiciler binanın önünde sloganlar eşliğinde pankart açarak eylem yaptı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından minibüs ve dolmuştan taksiye dönüştürülen 8+1 araçların sahipleri normal taksiler ile aralarındaki fiyat farkı nedeniyle iş yapamadıklarını söyleyerek saat 11.00 sıralarında İBB Bakırköy Ek hizmet binasının önüne araçlarını çekerek yolu trafiğe kapattı. Ek hizmet binasının önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik grup ellerinde pankartlar eşliğinde slogan attı. 4+1 sistemi ile yolcu taşımak istediklerini belirten gruptakiler İBB yetkilileri ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sırasında bir taksi plakası sahibi kadın fenalaşarak ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis ekipleri de bina önünde ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

"ÇÖZÜME ULAŞILMASI KONUSUNDA SÖZ VERDİLER"

Toplantının ardından açıklama yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu "Ayın 26'sına UKOME toplantısı var. Aynı savunmalarımızı, mağduriyetimizi orada da dile getireceğiz. Haftaya bugüne kadar olan zarfta bu konuyla alakalı bunun görüşülerek yetkililer tarafında bir çözüme ulaşılması konusunda söz verdiler" dedi.

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İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Emin Alagöz ise "25 Kasım'da bu karar gündeme gelirken biz bunun tutmayacağını, bunun ile alakalı bir çalışma yapacağımızı, 8+1 segmentinin yeni bir model olduğunu, minibüsçü camiasının zaten dar boğazdan geldiğini, bunu kaldıramayacaklarını söylemiştik. İçeride müdür beyle temsilci arkadaşlar görüştü. Segment açılması 3 yıl süreyle satılamaz konusunun kaldırılması için mücadele ediyoruz. İlk UKOME toplantısında bunun meyvelerini yiyeceğiz" diye konuştu. Açıklamanın ardından grup belediye binası önünden ayrıldı.

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#İBB#Emin Alagöz#İstanbul

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