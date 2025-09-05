×
İBB duyurdu: Pazartesi günü toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#Toplu Ulaşım#Okul Açılışı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2025 16:12

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlayacağı 8 Eylül Pazartesi günü 06.00 ila 16.00 saatlerinde toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlayacak olmasıyla ilgili bir takım kararlar alındı.

Bu kapsamda, okulların açılacağı pazartesi günü 06.00 ila 16.00 saatlerinde İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

SEFER ARTIŞLARI YAPILACAK

Okulların açılması ve kış sefer planına geçişle birlikte toplu ulaşımda sefer artışları yaşanacak. Kentteki trafik yoğunluğun azaltılması için zabıta ekipleri, trafik denetimi ve yönlendirmesi yapacak.

Okul servis araçları, İSPARK'ın 112 otoparkını ilk gün ücretsiz kullanabilecek.

İBB ayrıca 6-7 Eylül'de Saraçhane'deki 50. Yıl Parkı'nda çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

