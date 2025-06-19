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İBB duyurdu: Hafta sonu giriş belgesini gösterene ulaşım ücretsiz olacak

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#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#Öğrenci#Ücretsiz Ulaşım
İBB duyurdu: Hafta sonu giriş belgesini gösterene ulaşım ücretsiz olacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2025 11:44

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 21-22 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenci ve görevlilere toplu ulaşımın ücretsiz olacağını bildirdi.

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İBB'den yapılan açıklamada, YKS'ye girecek öğrenci ve görevlilere ücretsiz toplu ulaşım hizmeti verileceği, ayrıca her iki sınav gününde de belirlenen 38 ilçede, toplamda 38 okulda öğrenciler için kumanya dağıtımı gerçekleştirileceği belirtildi.

Hizmetlerden yararlanmak için öğrencilerin sınav giriş belgesi, görevli personellerin de görevli belgelerini göstermelerinin gerektiği kaydedilen açıklamada, "İstanbulkart" sistemine entegre olan İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve şehir hatları vapurlarında ücretsiz ulaşımın yapılacağı aktarıldı.

Açıklamada, uygulamanın sınav saatinin 2 saat öncesini ve sonrasını kapsadığı bildirildi.

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#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#Öğrenci#Ücretsiz Ulaşım

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