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İBB Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Ekşi: 'İBB yönetiminin riskli alanlarda 3 yılda yaptığı konut sayısı sıfır'

#Kadem Ekşi#İBB Meclisi#Deprem
İBB Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Ekşi: İBB yönetiminin riskli alanlarda 3 yılda yaptığı konut sayısı sıfır

İBB Meclisi Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu tarafından “İstanbul Deprem Raporu” hazırlandı. Raporu açıklayan İBB Meclisi Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi, “İBB’nin yetki alanında olan 9 riskli alanda CHP’li yönetimin bugüne kadar yıkıp teslim ettiği bir tane dahi bina yok. CHP’li İBB’nin 2022 yılı bütçesinde sosyal konut yapımı için ayrılan bütçe 12 milyon TL, kentsel dönüşüm için ayrılan bütçe 492 milyon TL, reklam için ayrılan bütçe ise 849 milyon TL. Reklam depremden daha mı önemli?” dedi.

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İBB Meclisi Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu tarafından “İstanbul Deprem Raporu” hazırlandı. 4 aylık yoğun bir çalışma süreci kapsamında İBB’nin ilgili birimleri başta olmak üzere STK temsilcileri, meslek odaları ve akademisyenlerden oluşan 64 kişinin görüşüne başvurularak, 20 farklı toplantı gerçekleştirildi. Komisyonun değerlendirmesinin ardından hazırlanan “İstanbul Deprem Raporu”, İBB Meclisi Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi tarafından açıklandı.

“BUGÜNE KADAR YIKIP YAPTIKLARI BİR KULÜBE DAHİ YOK”

İstanbul genelinde belirlenen riskli alanlarla ilgili CHP’li İBB yönetiminin yaklaşık 3 yıldır bir şey yapmadığını söyleyen Ekşi, “İlimiz genelinde 23 ilçede 68 adet riskli alan bulunmaktadır. Riskli alanların toplam büyüklüğü 1.151 hektardır. 68 adet riskli alanın 40 adedi için ilçe Belediye Başkanlıklarına, 9 adedi için de İBB’ye yetki devri yapılmıştır. İstanbul genelinde yaklaşık 50 bin riskli bina var. Ancak CHP’li İBB yönetimi bugüne kadar riskli alanlardaki yapılarla ilgili tahliye, yıkım, kentsel dönüşüm dahil olmak üzere hiçbir şey yapmamıştır. Bugüne kadar yıkıp yaptıkları bir kulübe dahi yok” dedi.

“CHP’Lİ İBB’NİN SOSYAL KONUT BÜTÇESİ 12 MİLYON, REKLAM BÜTÇESİ 849 MİLYON”

CHP’li İBB yönetiminin reklam ve tanıtımı, depremden daha çok önemsediğini belirten Ekşi, “AK Parti döneminde İBB’nin deprem bütçesi 1 milyar 12 milyon TL’ydi. CHP döneminde bu bütçe yarıdan da fazla azaltıldı. 2022 yılı için deprem bütçesi 492 milyon TL olarak belirlendi. İBB’nin 2022 yılı bütçesinde sosyal konut yapımı için ayrılan bütçe 12 milyon TL, kentsel dönüşüm için ayrılan bütçe 492 milyon TL, reklam için ayrılan bütçe ise 849 milyon TL. Reklam, depremden daha mı önemli?” sorusunu yöneltti.

“3 YILDA YAPIP TESLİM ETTİKLERİ KONUT SAYISI: SIFIR”

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CHP’li İBB Başkanı’nın her yıl 20 bin konut vaadine rağmen bugüne kadar 1 tane bile konut teslim etmediğine dikkat çeken Ekşi, “CHP’li İBB Başkanı her yıl 20 bin, 5 yılda ise toplam 100 bin konut yapacağını vadetti. 3 yıla yaklaşan görev süresi boyunca yapıp teslim ettiği bir tane dahi konut yok. Verdiği söze gör şimdiye kadar 60 bin konutu teslim etmesi gerekiyordu. 1 tane konut bile teslim etmedi. Hiçbir faaliyetinizde kentin deprem direncini yükseltmeye dönük olarak yenilediğiniz tek bir bina bile yokken, ‘İstanbul yenileniyor’ diye reklam yapmak neyin nesidir? 20 yıl içerisinde KİPTAŞ yılda 4 bin, toplamda ise 80 bin konut yaptı. CHP yönetiminde KİPTAŞ’ın kentsel dönüşüm kapsamında yapıp teslim ettiği konut sayısı sıfır. Kocaman bir sıfır” dedi.

İSKİ’nin komisyona sunduğu rapora ilişkin detayları paylaşan Ekşi, “İSKİ tarafından komisyonumuza sunulan rapora göre, olası büyük bir depremde; İSKİ barajlarından 8 adet barajda zemin iyileştirmesi ve güçlendirme ihtiyacı olduğu; İSKİ Şube Binalarından 12 tanesinin deprem performansının yetersiz olduğu; İçme Suyu ve Atıksu Arıtma Tesisleri ile Su Deposu ve Terfi İstasyonu Yapılarından Asya yakasında 98, Avrupa yakasında ise 86 adet yapının yetersiz olduğu; İsale Hatları, Atıksu Kolektörleri ve Kolektör Hatlarında toplam 323 hasar olacağı hesaplanmıştır. Sayın Başkan, İstanbul için eli kulağında olan bir deprem ve bu deprem karşısında İSKİ’nin komisyonumuza sunduğu rapordaki tablo bu. Şimdi soruyorum; özellikle İSKİ barajları, isale hatları, kolektörler ve terfi istasyonlarının iyileştirilmesi için 2022 bütçesine koyduğunuz kör kuruş bile yok. Bu konudaki planınız nedir? Projeleriniz nerede? Barajların depremle yıkılmasını mı bekliyorsunuz? Böyle bir durumda, bunun hesabını nasıl vereceksiniz?” diye konuştu.

“DEVLET KAMU BİNALARINI GÜÇLENDİRDİ, İBB SESSİZ”

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İstanbul’daki kamu binalarının depreme dayanıklı hale getirildiğini söyleyen Ekşi, “İstanbul Valiliği İSMEP projesi kapsamında bin 589 adet kamu yerleşkesinden bin 201 yapı güçlendirilmiş veya yıkılıp yeniden yapılmıştır. Okulların yüzde 90’ı, hastanelerin yüzde 79’u, sağlık ocaklarının yüzde 82’si, idari binaların yüzde 50’si, yurtların yüzde 100’ü, sosyal hizmet binalarının yüzde 80’ni ve diğer kurumlarca 127 adet yapıyla beraber toplam bin 328 (yüzde 84) yapı deprem güvenli hale getirilmiştir. CHP’li İBB Başkanı ise yaklaşık 3 yılda, depreme yönelik ne bir güçlendirme çalışması yapmış ne de riskli bir binayı yıkıp yeniden inşa etmiştir” dedi.

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#Kadem Ekşi#İBB Meclisi#Deprem

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