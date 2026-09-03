İBB davasının 74’üncü duruşma tahliye talepleri

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 53’ü tutuklu, 7’si firari, 5’i müşteki-sanık olmak üzere toplam 414 kişinin yargılandığı davanın dünkü duruşmasında sanıkların tahliye talepleri dinlenmeye devam edildi. Eski Kültür A.Ş. Genel Müdürü tutuklu sanık Serdal Taşkın tahliye talebinde bulunurken şöyle dedi: “13 ay görev yaptım, 18 aydır tutukluyum. Ben bu eylemlere konu olan suçları işlemedim. Ben örgüt üyesi değilim. Maaşım haricinde hiçbir gelir almadığım ve SGK’dan emekli olduğum bu görevi tamamen İBB iştirak şirketlerinin yönetim kurallarına uygun olarak yaptım. Emekli olduktan sonra burada bulunan arkadaşlarımı ilk kez 19 Mart 2019’da gördüm ve büyük bir çoğunluğunu da burada tanıdım. 2020 yılının son aylarında tutuklanana kadar Erzincan’da çiftçilik yapmaktayım. Ailemden ve kızımdan uzağım.”

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‘ONGUN’LA KEDİ KÖPEK GİBİYDİK’

Tutuklu sanık işinsanı Murat Kapki ise “Murat Ongun’un benim yöneticim olduğu iddia ediliyor. Ama buna inanacak bir tane bile insan reklam piyasasında bulamazsınız. Biz Murat Ongun ile kedi köpek gibiydik birbirimize karşı. Sevmezdik birbirimizi. Herkes bilir bunu. Nasıl benim yöneticim olabiliyor bu adam?” diye konuştu.