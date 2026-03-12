İBB davasının 3’üncü günü... El sallamaya başkandan onay

Haberin Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘yolsuzluk’ iddialarına ilişkin Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 107’si tutuklu toplam 407 sanığın yargılanmasına İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de devam edildi.

Duruşma salonunda görevli jandarmaların, yakınlarıyla el sallayarak selamlaşan bazı sanıklara yönelik müdahaleleri sonrasında, avukatlar bu durumu mahkeme başkanına iletti. Mahkeme başkanı, “Kayıtlara bakıp değerlendirelim, usule aykırı bir hareket var mı diye? Ya şöyle, el sallamakta tabii ki mahsuru yok” dedi.

İddianamede, CHP PM üyesi Baki Aydöner’in kardeşi Bulut Aydöner aracılığıyla Ekrem İmamoğlu adına rüşvet olarak 2 taşınmaz aldığı iddia ediliyor. Tutuklu sanık Bulut Aydöner, kimlik kontrolünde otomotiv firması sahibi ve işinsanı olduğunu söyledi.

Aydöner savunmasında, “Hakkımdaki suçlamalara yönelik somut bir delil yok iddianamede. Serbülend Danış (Danış Beton’un sahibi-müşteki) kendisini kurtarmak için kurban olarak beni seçmiş” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın şoförü tutuklu Sırrı Küçük “4 yaşındaki kızıma Silivri Cezaevi’nin polis okulu olduğunu söyleyerek ilk defa yalan söyledim. Ömer Güngör bana rüşvet verecek, ben de salağım ya, 5 milyonu binlerce kameranın ortasında götüreceğim... Ömer Güngör tutuksuz, Sırrı Küçük 285 gündür tutuklu” diye konuştu.