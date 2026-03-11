İBB davasının 2. gününde kürsü pazarlığı

Haberin Devamı

Ekrem İmamoğlu dahil 107’si tutuklu toplam 407 sanık hakkında açılan davanın görülmesine dün devam edildi. İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki 1 No’lu duruşma salonunda görülen davanın 2’nci gününde duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, sanıkların aileleri, CHP genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, bazı belediye başkanları, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partililer, Barolar Birliği Başkanı ile birçok ilin baro başkanı izledi.

JANDARMAYLA OTURMAK İSTEMEDİ

Jandarma, İmamoğlu’na tutuklu sanıkların ortasına oturmasını söyledi. Bu oturma düzenine göre İmamoğlu’nun sağında jandarma personeli olacaktı. Bu şekilde İmamoğlu’nun ilk duruşmada olduğu gibi izin almadan kürsüye çıkmasının engellenmesinin amaçlandığı öğrenildi. Ancak İmamoğlu sanık kürsüsüne daha yakın olan jandarma personelinin hizasındaki sandalyeye oturdu. Bunun üzerine jandarma İmamoğlu’nun sağ tarafına sandalye çekerek oturdu. Buna tepki gösteren İmamoğlu yerinden kalkarak, “Hayır kabul etmiyorum, kimin önünü kesiyorsunuz siz. Oturmuyorum, ben ayaktayım” dedi.

BAŞKANA SÖZ VERDİ

Bu sırada mahkeme başkanı duruşma salonuna geldi. İmamoğlu, mahkeme başkanına“Bu ne böyle, sağımda solumda jandarma, usulsüzlük bu. Neden korkuyorsunuz, kimden talimat aldınız” dedi. Mahkeme başkanı ise “Benim senin korumana ihtiyacım yok, kimseden de korkumuz yok. Biz kimseden talimat almayız. Söz hakkı vermediğim halde dün ısrarla bu kürsüye gelerek savcıya, heyete parmak salladınız” dedi. Daha sonra mahkeme başkanı kürsüye izinsiz gelmemesi konusunda Ekrem İmamoğlu’ndan söz alınca aradaki jandarma personelini kaldırdı.

İDDİANAMENİN ÖZETİ OKUNDU

Duruşma düzeninin sağlanmasının ardından iddianamenin özeti okundu. İddianamenin okunmasının ardından Ekrem İmamoğlu’na söz hakkı verildi. İmamoğlu, şunları söyledi: “Az önce iddianamenin özetini okudunuz, her satırda ismimin geçtiği özeti aktardınız. Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli siyasi davalarından biri başlatılıyor. Şu anda burada bahsi geçen mesele siyasi bir davadır, 16 milyon İstanbullu’nun belediye başkanı burada şu anda karşınızda. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak tariflediği, 25 milyonun oy verdiği bir insanı ‘dinlemiyorum’ demek, ‘Ekrem İmamoğlu’nu dinlemiyorum, önerisini dinlemek istemiyorum’ demeniz size sorun yaratır. Benim buradaki aktarımımın dinlenmesi sizi, heyeti rahatlatır. Dertliyim 3 bin yılla yargılanıyorum. Ben size güvenmek istiyorum. Bizi 12 yıl yargılayacaksınız. Bırakın konuşalım.”

‘İDDİANAME HÜCREMİN YARISINI KAPLADI’

‘Rüşvete aracılık etme’ iddiasıyla tutuklu yargılanan CHP eski milletvekili Aykut Erdoğdu “Bana bir iddianame verdiler, hücremin yarısını kapladı. Duruşmaya 1 ay kala bilgisayar kullanma hakkı verildi. Haftada 2 olmak üzere toplamda 8 saat bilgisayar kullanma hakkı verildi. Nereyi okuyayım, neyi yazayım? Adam hapisten kurtulmak için birinin adını veriyor, o çıkıyor ve ben tutuklanıyorum” dedi. Mahkeme başkanı, Ertan Yıldız’ın Aykut Erdoğdu’nun bir çanta dolusu parayla geldiğine dair verdiği ifadesini okuyup “Neden bu kadar detay versin seninle ilgili ne husumeti olabilir?” diye sordu. Aykut Erdoğdu “Hapisten çıkmak isteyen biri vallahi 12 bölümlük dizi yazar” diye yanıt verdi.