İBB davasının 16. gününde bilirkişi diyaloğu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 89’u tutuklu, 7’si firari, 5’i müşteki-sanık olmak üzere toplam 407 kişi hakkında açılan davaya, 16’ncı gününde İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de devam edildi. Duruşmaya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da arasında bulunduğu tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmada savunması alınan İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı tutuklu sanık Seyfullah Demirel, özetle şunları söyledi: “Bir mühendis olarak o bilirkişiler için utandım. Bilirkişi olarak görevlendirileceksiniz, karayollarından sorumlu olacaksınız, okuduğunuzu anlamayacaksınız. Bu yalancılar yüzünden ben buradayım.”

BAŞKAN: MENFAATLERİ YOK

Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan ise “İddianıza göre bu bilirkişiler neden çarpıtıyorlar? Bilirkişinin menfaati olmaz. Kendilerini de bağlayacak bu durum”dedi.

TUTUKLULAR: ARTIK SANDVİÇ DE YOK

Sanıklar dün sabah duruşma salonuna getirildiğinde, tutuklu sanıklardan eski milletvekili Aykut Erdoğdu, “Aşağıda işkence başladı, ekmeğin arasında incecik kaşar peyniri koyuyorlardı onu da artık vermiyorlar. Aşağıda yemek yok, aşağıda etrafımız pislik içinde. Bu kadar olur mu?” diye isyan etti. Bunun üzerine söz alan Ekrem İmamoğlu, “Arkadaşlarımızın yoğun şikâyeti var bu konuda. Bir başka husus, öğle vakti yemek arzumuz vardı” dedi. Mahkeme başkanı da “Bu kumanya konusunu biz daha önce ilettik. Bunun bir tek akşam yemeği için buraya bir servis imkânı sunulabildiğini söylediler. Mevzuat olarak aslında onun uygun olmadığını ama bu yönde bir inisiyatif kullanıldığını, çünkü duruşmaların uzun sürmesi nedeniyle bu yönde bir uygulama yapabildiklerini belirttiler. Normalde bizim müdahale şansımız yok. Ben şifahi olarak görüşürüm. Buna da bir çözüm yolu bulmaya çalışırız” yanıtını verdi.