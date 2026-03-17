İBB davasında ‘oturma krizi’... 5. celse 8 dakika sürdü

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘yolsuzluk’ iddialarına ilişkin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 107’si tutuklu, 7’si firari, 5’i müşteki-sanık 407 sanıklı davanın görülmesine 5’inci günde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’ndaki 1 No’lu duruşma salonunda devam edildi.

BASIN KARTI ŞARTI GETİRİLDİ

Duruşmaya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da arasında bulunduğu tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmayı sanıkların aileleri, CHP’li yöneticiler, milletvekilleri ve birçok ilin baro başkanı izledi. Geçen perşembe günü basın mensupları ile mahkeme heyeti arasında oturma düzeni nedeniyle çıkan tartışmanın ardından dün görülen duruşmaya basın kartı olmayanların alınmamasına karar verildi.

MİLLETVEKİLİYLE OTURMA KRİZİ

Duruşma salonuna gelen mahkeme başkanı, “Bazı milletvekilleri avukat bölümünde oturuyor. Uyarılara rağmen çıkmıyorlarmış. Lütfen izleyici bölümüne geçin” dedi. Avukat bölümünde oturan CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer de “Burada oturmanın yasak olduğu hangi yasada yazıyor?” diye sordu. Tartışmanın büyümesi üzerine 8 dakika önce başlayan duruşma bugüne ertelendi. Öte yandan mahkeme heyeti, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı yazarak sanıklarla vekalet ilişkisi bulunan avukatlar, müştekiler ve müşteki vekilleri ile basın mensupları, tutuklu sanıkların birinci veya ikinci derece yakınları dışındakilerin duruşma salonuna alınmamasını talep etti.