İBB Davası’nda 68. duruşma: Özel Kalem Müdürü’nden telefon sitemi

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11 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen İmamoğlu’nun özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu, bir telefon nedeniyle aylarca tutuklu kaldığını belirterek, “Bir telefon beni oğlumdan 11 ay ayırdı, 1.5 yıl incelendi, içinden suç unsuru olabilecek ne çıktı? İddianamenin hiçbir yerinde bu telefon yok” dedi.

11 AY OĞLUMDAN AYIRDI

53’ü tutuklu toplam 414 sanığın yargılandığı dava İstanbul 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda görüldü.

Duruşmada İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın arasında bulunduğu tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmada tutuksuz sanıklar Yusuf Kaya, Erdoğan Göğen, Gülant Candaş, Erdal Celal Aksoy, Hamit Demir ve Zahide Zehra Keleş’in savunmalarının ardından sanık kürsüsüne Ekrem İmamoğlu’nun özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu geldi. Kasapoğlu, İmamoğlu’nun kayıp olduğu iddia edilen telefon ve hattın tutukluluğuna gerekçe gösterildiğini anlatarak, söz konusu telefonun 11 ay kendisini oğlundan ayırdığını söyledi.

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GÜVENMEK İSTİYORUM

Kasapoğlu, “Bu telefondan suç unsuru olabilecek ne çıktı? İddia makamında bu telefon yaklaşık 1.5 yıl incelendi ve ne oldu? 4 bin sayfalık iddianamede ne bu dijital rapor var, ne bu telefona ait bir bilgi belge var, ne de benim ifademin tek satırına yer verilmiş. Bu da enteresan. Bu konuyu tümüyle reddediyorum. Ortada ne bir suç vardır, ne de suçu karartmaya yönelik bir delil söz konusudur. Buradaki iddia edilen örgüt yöneticileri ya da örgüt üyeleriyle hiçbir illiyet bağımın olmadığı gayet açıktır. Gerçekten yapmak zorunda olduğum, bana devletin para verdiği iş nedeniyle yargılanıyorum. Bize hep ‘Devlet anneyi korur, devlet kadını korur, memurunu korur’ denildi. Ben size güvenmek istiyorum. Savunmam kısa ama haklılığım iddianame gibi 4 bin sayfa eder” diye konuştu. Kasapoğlu’nun savunması izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.