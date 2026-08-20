İBB davasında 67. duruşma: Westside sorgusu

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53’ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada dün tutuksuz 15 sanığın savunması alındı. Tutuksuz sanık Seyfi Beyaz, daha önce savcılıkta detaylı ifade verdiğini belirterek önceki beyanlarının arkasında olduğunu söyledi. Hakkında üç eylem bulunduğunu ifade eden Beyaz, iki eylemde müşteki beyanları kapsamında şikâyetini sürdürdüğünü belirterek, yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti. Savcının Westside projesinde iskân alımı sürecinde Adem Soytekin’e 3 milyon TL verildiği iddiasını sorması üzerine Beyaz, ödemeyi kendisinin yapmadığını, diğer ortakların süreci yürüttüğünü söyleyerek, “3 milyon artı KDV olarak çek ödendiğini biliyorum” dedi.

RÜŞVET TARTIŞMASI

Tutuksuz yargılanan Mutlu İnşaat hissedarı Yüksel Hamzaoğlu, Westside projesi kapsamında rüşvet verdiği iddiasını reddetti. Adem Soytekin ise Hamzaoğlu’na Westside projesindeki taşınmazların rüşvet olarak değerlendirilmesini sordu. “2013 yılında daire alıyorum, siz buna rüşvet diyorsunuz. Ben 2015’te parasıyla dükkân alıyorum, siz buna rüşvet diyorsunuz. Bunları siz mi söylüyorsunuz, yoksa gerçekten birileri size çıkıp ‘Adem Soytekin’e yüklenirsen buradan çıkarsın veya kurtarırsın’ mantığı mı yapıyor?” dedi.

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İMAMOĞLU VE ÜNEŞ’İN 500 BİN LİRA DİYALOĞU

Duruşmada Ekrem İmamoğlu ile Cemal Üneş arasında geçen ifade dikkat çekti. İmamoğlu’nun Üneş’e kendisinden 500 bin lira istediğini hatırlatması üzerine Üneş, parayı ödeyecek durumda olmadığını söylediğini ve ardından senet yaptıklarını belirtti. İmamoğlu’nun “Ben senden para istedim ve parayı getirdin, verdin, öyle mi?” sorusuna Üneş, “Şöyle bir hatırımda var: Seçim mi vardı hatırlamadım, bir yer için mi, ‘Buraya para lazım’ dedin. 500 bin lira. Ben dedim ki, ‘Sen benim durumumu da aşağı yukarı bilmen lazım. Benim öyle bir para ödeyecek durumum da yok’ dedim” yanıtını verdi. İmamoğlu iddiaları reddetti.