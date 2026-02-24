İBB davasında 3 gazetecinin adli kontrolü kaldırıldı

Haberin Devamı

Şaban Sevinç, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Hüseyin Soner Yalçın hakkında “suç örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlarından 3’er yıldan 7’şer yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Hüseyin Soner Yalçın hakkındaki adli kontrol kararı 22 Ocak 2026’da kaldırılmıştı. Yargılamayı yapacak olan İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteciler Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Şaban Sevinç hakkında verilen adli kontrol kararını kaldırdı. Kararla birlikte üç gazeteciye yönelik yurtdışına çıkış yasağı sona erdi.