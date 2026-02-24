×
İBB davasında 3 gazetecinin adli kontrolü kaldırıldı

Güncelleme Tarihi:

Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2026 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan gazeteciler Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç ve Ruşen Çakır hakkındaki yurtdışına çıkış yasağı kaldırıldı.

Şaban Sevinç, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Hüseyin Soner Yalçın hakkında “suç örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlarından 3’er yıldan 7’şer yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Hüseyin Soner Yalçın hakkındaki adli kontrol kararı 22 Ocak 2026’da kaldırılmıştı. Yargılamayı yapacak olan İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteciler Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Şaban Sevinç hakkında verilen adli kontrol kararını kaldırdı. Kararla birlikte üç gazeteciye yönelik yurtdışına çıkış yasağı sona erdi. 

