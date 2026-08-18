İBB davasında 2’nci duruşma... 41 gün sonra yeni salonda

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Duruşma Marmara Ceza İnfaz Kurumları’nın karşısına inşa edilen yeni salonda yapıldı. İstanbul 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen davanın duruşmasına İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu tutuklu sanıklar ile işinsanı Aziz İhsan Aktaş, müzisyen Ercan Saatçi, İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, oğlu Mehmet Selim İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmayı Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de izledi.

SAVUNMA HAKKI İSTEDİ

2 saat gecikmeyle başlayan duruşmada Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, “Salon düzeni açısından gecikmeyle başladık” diyerek tutuksuz sanıkların savunmalarına geçeceklerini söyledi.

Söz alan İmamoğlu’nun avukatı Hasan Fehmi Demir, yeni duruşma salonunun büyüklüğünü eleştirerek, “Affedersiniz ama burası Maksim sahnesine benziyor. Burada adil yargılama yapılamayacağı nedeniyle yargılamanın İstanbul Adliyesi’nde yapılmasını umuyoruz” dedi. Avukat Demir, susma hakkını kullanan sanığın her zaman susma hakkından feragat ederek savunmasını yapabileceğini belirterek, “Yargılamaya müvekkilin savunmasıyla başlamanızı talep ediyoruz” dedi.

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DÜRBÜN GETİRDİLER

Diğer sanıkların avukatları da yeni duruşma salonuna itirazlarını dile getirildi. Avukat Hüseyin Ersöz de tavandan sarkıtılan mikrofonların ne amaçla kullanıldığını sordu. Bazı izleyicilerin duruşma salonunun büyüklüğü sebebiyle dürbün getirdiği görüldü. 1 saatlik aranın ardından Mahkeme Başkanı, İmamoğlu’nun savunma talebiyle ilgili “Susma hakkından feragat sanığın hakkı. Savunma yapmadığı için susma hakkı olarak değerlendirdik. Sırayla devam edeceğiz, uygun yerde savunmanızı alacağız. Savunmayı engelleme gibi bir durum söz konusu değil” dedi.