İBB davasında 2. celse 6. gün... Eski vekilden rüşvet savunması

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

‘Rüşvet’ iddiasıyla suçlanan Turan Aydoğan, “2022 yılından itibaren İmamoğlu ve bir kısım bürokratlarla fikir ayrılığı yaşamaya başladım. Ailem, İBB ile ilgili hiçbir davaya bakmaz. Rahman Bey olarak tanıdığım bir hukukçuyu arkadaşlara yönlendirdim. Rahman Bey ile yönlendirdiğim kişiler arasında 200 bin dolarlık vekalet ücreti mevzusu yaşanmış. Ben, kumpas olma ihtimalini düşünüyorum, bu olaylardan haberdar olsaydım, arkadaşım Rahman Bey’i bu olaylara dahil etmezdim.”

ŞABAN SEVİNÇ: GAZETECİLİK YAPTIM

İddianamede, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettiği öne sürülen tutuksuz sanık gazeteci Şaban Sevinç savunmasında şöyle dedi: “‘İlke’ isimli gizli tanık, benim de dahil olduğum 9-10 gazetecinin Murat Ongun vasıtasıyla rüşvet suçunu işlediğimi iddia etti. Önemli yayın kuruluşlarında çalışmış olmama rağmen kimseden talimat almadım. Ekrem İmamoğlu, hem İBB Başkanı olması hem de cumhurbaşkanı adayı olacağı şeklinde kamuoyunda algılanması nedeniyle gazetecilerin takip ettiği kişiler arasında yer aldı. Ben CHP üyesiydim o dönemde. O süreçte parti içerisindeki gelişmeleri daha yakından takip ettim. Murat Ongun’la kendi ofisinde 3-4 defa görüştüm. Bir iki defa da kendisiyle dışarıda bir araya geldim. Ben, bir örgüt üyesi olmadığım gibi bir örgüte hizmet etmedim. Ben bir gazeteciyim.”