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İBB davasında 2. celse 5. gün… Baba İmamoğlu savunma yaptı

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#İBB Yolsuzluk Davası#Ekrem İmamoğlu#Hasan İmamoğlu
İBB davasında 2. celse 5. gün… Baba İmamoğlu savunma yaptı
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2026 07:00

İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ davasının 2’nci celsesinin 5’inci gününde Ekrem İmamoğlu, savunma yapmak için kürsüye gelen babası Hasan İmamoğlu’nu ayakta karşıladı ve sarıldı.

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Hasan İmamoğlu özetle şunları söyledi: “Keşke bize zamanında ticaret yapmanın kanunsuz bir hareket olduğunu anlatsalardı yapmazdık. Her zaman düzgün çalıştık. Belirli yaştan sonra gücüm yetmediği için Tuncay Yılmaz’ı genel müdür atadık. (‘4 daireyi devraldı’ iddiası) Daire almanın ve satmanın yasak olduğunu bilmezdim.”  İmamoğlu’nun eski danışmanı tutuksuz sanık Ertan Yıldız da “Aykut Erdoğdu burada. 1.5 milyon 200 bin dolar getirildi ve Fatih Keleş aldı. Ekrem İmamoğlu’nun da bilgisi dâhilinde” dedi.       

SAVCIDAN SUÇ DUYURUSU TALEBİ

Duruşma savcısı, çapraz sorguda Hasan İmamoğlu’na İmamoğlu İnşaat’ın genel müdürü Tuncay Yılmaz’ın ifadesine atıfla elden teslim edilen 1 milyon Euro’yu sordu. Hasan İmamoğlu, “Ben incelemedim ama muhakkak muhasebe kaydı vardır” diye cevap verdi. Savcı “kaynağı belli olmayan parayla ilgili suç duyurusu yapılmasını” talep etti.

 

 

 

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#İBB Yolsuzluk Davası#Ekrem İmamoğlu#Hasan İmamoğlu

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