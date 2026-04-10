İBB davasında 19. gün para dolu çantayla savunma

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 92’si tutuklu, 7’si firari, 5’i müşteki-sanık olmak üzere toplam 414 kişi hakkında açılan davanın görülmesine, dün 19’uncu gününde devam edildi. İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce, Silivri’de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’ndaki 1 No’lu duruşma salonunda görülen davaya Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da arasında bulunduğu tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

İMAMOĞLU SORU SORDU

Önceki gün savunması alınan İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü tutuklu sanık Melih Geçek’in çapraz sorgusu ile duruşmaya devam edildi. İmamoğlu, Geçek’e, “Bu kadar yakın, siyasi bir yoldaşlık geçmişimiz olmasına rağmen bir telkinim, zorlamam, baskım oldu mu” sorusunu yöneltti. Geçek de “Başkanım asla duymadım. Sizinle de bu süreçteki tek temasımız, göreve başlamadan bir gün önce fotoğraf çektirdiğimiz, ‘Hayırlı olsun’ dediğiniz 5 dakikalık görüşmeydi o kadar” diye yanıt verdi. Melih Geçek’in çapraz sorgusunun ardından söz alan avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu beyanı sırasında çantasından 500 bin TL çıkardı ve “Size rüşvet verdim desem ne yapacaksınız? Para nerede? Burada. Çanta nerede? Burada. Ben, hepinizle burada baz verdim. Şimdi ben 2 sene sonra çıkıp ‘Benim müvekkilimi tahliye ettiler’ desem kendinizi nasıl aklayacaksınız? Benim müvekkilim rüşvetten neden tutuklandı. HTS bazlarla bunu çözemezsiniz” dedi.