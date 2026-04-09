İBB davasında 18’inci gün savunmaları

İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmaya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da arasında bulunduğu tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

CHP Genel Merkezi’nde bilgi işlemden sorumlu tutuklu sanık Orhan Gazi Erdoğan savunmasında, görevinin partinin dijital altyapısını geliştirmek ve kullanıcıların hizmetine sunmak olduğunu belirtti. Erdoğan, savunmasının devamında özetle şunları söyledi:

“18 Eylül 2023’te YSK’dan seçmen verilerini alıp bunu Naim Erol Özgüner’e (İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı) gönderdiğim iddia ediliyor. Seçmen verisi göndermedim. Olmayan bir veriyi gönderdiğim iddiasıyla 6 aydır dört duvar arasında günlerimi geçirmeye çalışıyorum. Belli bir yaştan sonra buradaki 5 ay dışarıdaki 15 ay. Tek evladımın evliliği vardı bunu erteledik, bunu yapabilmek için sizin tahliye vermenizi bekliyorum.”

TAHLİYESİNDE BENİ KURBAN SEÇTİ

İSTTELKOM A.Ş. Genel Müdürü tutuklu sanık Melih Geçek savunmasında, hakkındaki tüm suçlamaları reddetti: “Bir gizli tanığın bir satır ifadesiyle tutuklandım. Ekrem İmamoğlu ile doğrudan telefonla, mesajla veya yüz yüze görüştüğüm tek seçim geceleridir, kendisine verileri iletirdim. ‘İftira at kurtul’ diye bir moda var. Erol Özgüner (İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı) de tahliyesinde beni kurban seçti. Ben, bizi abi kardeş sanırken o benim arkamdan kuyumu kazıyormuş. İstanbul Senin uygulamasıyla ne alakam var ne de bu projenin sorumlusuyum. Bu eylem tamamen bir KVKK konusudur. Neden hiçbir yerde ‘İBB’nin veri sorumlusu kimdir’ diye bir soru yok. Başkanım İBB’nin veri sorumlusu Erol Özgüner’dir. Erol burada birçok kişinin tutuklanmasına sebep olan kişidir.”