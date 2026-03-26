İBB davasında 10. gün... Murat Çalık savunma yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 107’si tutuklu, 7’si firari, 5’i müşteki-sanık olmak üzere toplam 407 sanık hakkında açılan davanın görülmesine dün İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de devam edildi. Marmara Ceza İnfaz Kurumu’ndaki 1 No’lu duruşma salonunda görülen 10’uncu duruşmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da arasında bulunduğu tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı tutuklu sanık Buğra Gökçe’nin doğum günü olması sebebiyle izleyiciler sözlü olarak doğum gününü kutladı. İmamoğlu da Buğra Gökçe’ye sarılarak “İyi ki doğdun Buğra” dedi.

ORTADA SUÇ ÖRGÜTÜ YOK

Görevden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın avukatlarının beyanlarının ardından görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın savunmasına geçildi. Kimlik tespitinde evli ve 2 çocuğu olduğunu, aylık gelirinin 150 bin TL olduğunu belirten Çalık savunmasında özetle şunları söyledi: “İddianamede Beylikdüzü Belediye Başkanı olmadan önceki eylemlerim suç olarak değerlendirilmiştir. Kanunla kurulmuş, meşru bir kamu kurumu olan belediyelerimizin suç örgütü olarak gösterilmesinin son derece ağır olduğunu söylemek istiyorum. Ortada herhangi bir suç örgütü yoktur.

DELİL YOK, HEPSİ İFTİRA

İddianamede tarafımla ilgili tek bir telefon kaydı, teknik takip, gizli tanık beyanı yok. Suç teşkil edecek herhangi bir yapının parçası olmadım. Sürekli ifade değiştiren, beyanları değiştikçe kendi içerisinde çelişen sanık ifadeleri kalıyor geriye. Aleyhime yöneltilen beyanları iftira niteliğinde görmekteyim. Rüşvet sadece bir kamu görevlisinin işleyebileceği bir suç türüdür. İddia edilen dönemde kamu görevlisi değildim. Başkan danışmanıydım. Dolayısıyla rüşvet suçunun faili olmam mümkün değil. Allah’ın izniyle alnımın akıyla bu sürecin içerisinden çıkacağıma inanıyorum.”

600 KİLOMETRE UZAKTAN GELİYORUM

Murat Çalık savunmasının devamında şunları söyledi: “Yargılanmayayım asla demiyorum. Ancak, somut ve güçlü gerekçeler olmaksızın bir belediye başkanın tutuklanmasının milletin iradesine vurulmuş bir pranga olduğunu düşünüyorum. 600 kilometre uzaktan geliyorum. Bu sadece beni değil hem ailemi hem de savunma hakkımı cezalandırmaktır. Beylikdüzü halkının menfaatine olmayacak hiçbir kararın parçası olmadım. Benim vicdanım çok rahat.”

MUHİTTİN BÖCEK’İN 2 ŞOFÖRÜNE GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik davada tutuklu yargılanan Muhittin Böcek’in 2 şoförü hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheliyi Antalya’da gözaltına aldı. ◊ DHA