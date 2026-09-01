İBB davası... Resul Emrah Şahan tahliye istedi

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Şahan, İstanbul 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de görülen davada tahliye talebinde bulunurken özetle şunları söyledi: “17 aydır hücremde kendime aynı soruları soruyorum, cevabını arıyorum. Ne kendim için bir para istemişim ne kendim için bir menfaat talep etmişim. Ben, bana emanet edilmiş olanı korumaya çalıştım. Şikâyetçi diyor ki: ‘İskanımı geciktirdi, bunun için de bana bir park taahhüdü zorladı’. Dosyanın içinde firmanın 2020 yılında verdiği park taahhüdü var. 2024’te onu yenilemiş. Ortada gizlenmiş bir ilişki yok. Projede doğrudan ilişkili bir alanda firmanın açık ve kayıt altında almış olduğu bir taahhüdü var. Resul Emrah Şahan bu işin neresinde? Nişantaşı Koru projesinde kamuya ait bir alana park yapmayı taahhüt etmesi benim için bir suç delili sayılıyor, tutuklanıyorum. Hastane konusu. İddia ne? ‘Almak zorunda olduğu yazı için belediyeye bağış yapmakta zorlanmışız.’ Yani rüşvete zorlamışız. Şişli’de ofis ticaret alanı ruhsatından hastane ruhsatına çevrilmiş bir binadan bahsediyoruz. Hatta geçtiğimiz haftalarda yine gündeme geldi bu bina. Hastanenin acil servisini su bastı.

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‘ŞİŞLİ’NİN HAKKINI KORUMAYA ÇALIŞTIM’

Hastane boşaltıldı. Ben söyledim, ‘Bu binadan hastane olmaz, burası ofis binası’ diye. Umuyorum Bakanlık da bu olayla ilgili gerekli incelemeleri yapmıştır. Çünkü bu hastanenin açılması konusunda yetki Şişli Belediyesi’nde değil. Ruhsatı Sağlık Bakanlığı’nda, yapı kayıt ve cins değişikliği de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda. Şişli’nin hakkını korumaya çalıştım, kamunun menfaatini korumaya çalıştım. Anlattığım her şeyin karşılığı dosyada duruyor.” Duruşmada tutuklu işinsanı Bulut Aydöner de “Serbülent’in uydurma beyanıyla tutuklandım. Ben ilk günden itibaren yaptığım işlemin ticari bir işlem olduğunu söyledim. Kimden, ne zaman ve arsaları neden satın aldığımı detaylı bir şekilde anlattım” dedi.