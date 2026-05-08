İBB davası... İmamoğlu’nu ağlatan savunma

İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de görülen duruşmaya görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in arasında bulunduğu tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. İBB Spor Kulübü Başkanı tutuklu sanık Fatih Keleş’in oğlu tutuklu sanık Mustafa Keleş savunmasında inşaat mühendisi olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Rüşvet alma iddiasıyla yaklaşık 11 aydır tutukluyum. İddianamede rüşvet aldığıma dair delil yok. Babam üzerinden yürütülen bir süreç nedeniyle burada olduğumu düşünüyorum. Babamı baskı altına almak için tutuklanacağımı hiç düşünmemiştim. Savcılık delil olmaksızın hakkımda yorumda bulunuyor, Fatih Keleş’in oğlu olduğum için mi? Yaşım ve konumum gereği ben nasıl Murat Gülibrahimoğlu’nu ve şirketini denetleyebilirim bilmiyorum.

YENİ MEZUN BİR ÇALIŞANIM

Murat Gülibrahimoğlu’nun Kuzey İstanbul Gayrimenkul şirketinde satın alma personeli olarak çalışıyordum. 23-24 yaşında yeni mezun bir çalışan nasıl bir şirketinin sahibinin faaliyetlerini denetleyebilir? Cebeci Maden Bölgesi’ndeki ofiste başka satın almacı çalışıyordu. Buradaki iddialarla ilgili. 11 aydır tutukluyum, annem, kız kardeşim her gün buraya geliyorlar, annemin gözünün içine baktığımda gördüğüm acıya dayanamıyorum. Fatih Keleş’in oğlu olmak suç değil. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum.”

Sanık Mustafa Keleş’in çapraz sorgusu sırasında soru sormak için söz alan Ekrem İmamoğlu duygusallaştı. Gözyaşlarını tutamayan Ekrem İmamoğlu, “Sevgili Mustafa, değerli oğlum. Muhtemelen, bu olaylar yaşanmasaydı, ‘Okulun nasıl gidiyor?’ diye sorabilirdim sana. Seninle bayramdan bayrama karşılaşıp sarılmamızın dışında bir diyaloğumuz oldu mu?” diye sordu. Keleş “Hayır” cevabını verdi.

İmamoğlu “Allah hiçbir babaya, anneye böyle bir evlat işkencesi yaşatmasın. Ben bu delikanlıdan, bu devlet adına, bu millet adına, bu Türk yargısı adına özür diliyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.