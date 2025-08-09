‘İBB davası borsası’ iddiasında avukata gözaltı

Haberin Devamı

Şüpheli avukat, soruşturma kapsamında Antalya’nın Serik ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken yakalanarak gözaltına alındı. Yıldırım, İstanbul’a getirilerek Çağlayan’daki istanbul Adliyesi’ne çıkartıldı. Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alınan Yıldırım “Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama” suçundan ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle sevk edildiği sulh ceza hâkimliğince ev hapsi adli kontrolü uygulanarak serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Soruşturmaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: “6 Ağustos tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in yapmış olduğu konuşmasındaki suç oluşturduğu şüphesine ilişkin iddia hakkında cumhuriyet başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup, yapılan inceleme sonucunda avukatlık görevini icra eden şüpheli Mehmet Yıldırım isimli şahıs Antalya ili Serik ilçesi Belen bölgesinde araçla seyir halinde iken yakalanarak, ‘nüfuz ticareti’ suçu isnadıyla gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir.”

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ

CHP Lideri Özel mitingin ardından sosyal medyadan da “Tüm Türkiye’ye ilan ediyorum: Yargı içinde çeteleşen bazı savcı ve avukatlar ‘İBB borsası’ kurmuştur. Tahliye edilmeleri için yalan ifade vermeleri ve para ödemeleri istenmiştir. Siz İmamoğlu’na ‘560 milyar dolar rüşvet’ iftirası attınız, bir kuruş bile kanıtlayamadınız. Ama ben tüm kanıtları Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na teslim ediyorum. Ses kaydı elimde, WhatsApp kaydı elimde” demişti.