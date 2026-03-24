İBB davası 8’inci gününde İmamoğlu sordu Sukas yanıtladı

Duruşmaya İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da arasında bulunduğu tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmada Ağaç A.Ş. Genel Müdürü tutuklu Ali Sukas’ın savunması alındı.

ÇAPRAZ SORGU YAPILDI

Sanıklardan iş insanı Ahmet Sari’nin “Sukas eşinin milletvekilliği adaylığı döneminde seçim çalışmaları için otobüs gönderilmesini talep etti” iddiasına ilişkin savunma yapan Ali Sukas, “Otobüs talep etmedim. Küçük ticari araçlara ihtiyacımız vardı, Sari’den yardım istedim. 180-200 bin civarında kira bedeli biçti. Anlaştık. Sari’den 4-5 kez hesap numarası istedim. Bana, ‘Hallederiz’ dedi. Bunu kabul etmek istemedim. Gözümün içine bakarak, ‘Ağaç A.Ş.’den alacaklarımı alamıyordum, vermek zorunda kaldım’ derse boynum kıldan ince” dedi. Sukas’ın çapraz sorgusunun ardından İmamoğlu söz alıp soru sormak istediğini belirtti. İmamoğlu’nun “Çalıştığınız yöneticilerle ilgili bir baskı, ‘İmamoğlu şunu istiyor’ diye bir dayatma yapıldı mı?” sorusuna Sukas, “Kesinlikle hayır. Olabildiğince mevcut insan kaynağından yararlanarak devam etmeye çalıştım” yanıtını verdi. İmamoğlu’nun “Örtülü, gizli buluşmamız oldu mu?” sorusu üzerine de Sukas, “Bir örgüt varlığına bırakın benim üye olmam, böyle bir yapı olsa kendi tecrübemden az çok hissederim. Duyum bile almadım, dedikodusu bile olmadı” dedi. İmamoğlu’nun “Size özellikle bir firmayla çalışmanız yönünde zorlamam oldu mu?” sorusunu ise Sukas, “Olmadı” diye cevapladı.

İBB BİR TEŞKİLATTIR

İmamoğlu, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir örgüttür, bir teşkilattır... Her iki terimle, 93 bin kişilik çalışanı olan bir teşkilattan ne yazık ki ‘suç örgütü’ çıkarılmaya çalışılıyor. Ali Bey de benim sorularıma net ve somut cevap verdi. İnşallah hayırlara vesile olsun diyeyim, ama bu soruları sürekli soracağım diğer şahit arkadaşlara da” dedi.