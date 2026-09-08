İBB davası 76’ncı duruşma... Selim İmamoğlu savunma yaptı

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Görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 53’ü tutuklu, 7’si firari, 5’i müşteki-sanık olmak üzere 414 kişinin yargılandığı davanın görülmesine dün 76’ncı duruşmayla devam edildi. İstanbul 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki 1 No’lu duruşma salonunda görülen duruşmada sanıklar savunma yapmaya devam etti. Ekrem İmamoğlu’nun oğlu tutuksuz sanık Mehmet Selim İmamoğlu savunmasında özetle şunları söyledi: “Benim siyasetle hiçbir alakam olmamasına rağmen bu davaya dahil edildim.

SOYADIMDAN DOLAYI...

Benim soyadım İmamoğlu olmasaydı burada olmayacaktım. Burada olmamın gerçek sebebinin ise babam üzerinde baskı kurmak ve onu geri adım atmaya zorlamak olduğuna inanıyorum. İddianameye göre bir eylemden sorumlu tutuluyorum. İnşaat mühendisliği diplomamı aldıktan sonra Hırvatistan’da bir projeyi keşfettim. Bu projeye ortak olmak istediğimi babama ilettim. Babam siyaseten tartışmalara yol açabilecek bir konu olduğunu söyledi. Ben de tamamen aile şirketinden bağımsız süreci ilerleteceğimi söyledim. Ailemden aldığım maddi destekle yurtdışında bir girişimde bulunmamın bir sorun olacağını düşünmüyordum. Annem ve dedemin de maddi desteğiyle yurtdışına taşıma konusunda ilk adımımı atmış oldum. Yarış amacıyla kullanılan ikinci el 2009 model bir sportif yelkenliyi 2024 yılında 772 bin TL’ye satın aldım. Bedelini de babamdan borç alarak banka havalesiyle aldım.”