İBB davası 6’ncı gününde... İzleyici kotası

Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2026 07:00

İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ iddialarına ilişkin davanın 6’ncı gününde, mahkemenin önceki gün aldığı karar doğrultusunda duruşma salonuna izleyici olarak her tutuklu sanığın birinci dereceden bir yakını alındı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 107’si tutuklu 7’si firari 5’i müşteki-sanık olmak üzere toplam 407 sanık hakkında açılan davanın görülmesine 6’ncı gününde İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’ndaki 1 No’lu duruşma salonunda devam edildi.

Duruşmaya Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık dahil tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Mahkemenin önceki gün aldığı karar doğrultusunda, her tutuklu sanığın birinci dereceden bir yakını duruşma salonuna alındı. Tutuksuz sanık yakınları ise duruşmaya alınmadı. CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de duruşmayı izledi.

AYLARDIR YERDE YATIYORUM

Savunma yapan sanıklardan İBB İştirak Şirketi Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat “Aylardır yerde yatıyorum. Antidepresan kullanmaya başladım. Arkamdaki baskı beni çökertti” dedi. Ağaç A.Ş. Satın Alma Şefi tutuklu sanık Fatih Yağcı da “Rüşvet paralarını teslim alarak rüşvete aracılık ettiğim iddia ediliyor. Kimseden para alıp, kimseye teslim etmedim. 21 yıldır çalıştığım bir yerde ismim kirlendi” ifadelerini kullandı. Tutuklu işinsanı Ali Üner savunmasında “Kimseye rüşvet vermedim ve bu yönde anlaşma yapmadım. Hiçbir zaman adaletten kaçmadım, bu sözkonusu değil” derken, tutuklu işinsanı Evren Şirolu ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde hiçbir ihaleye girmediğini söyledi. Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas’ın kasası olduğu iddia edilen tutuklu sanık işinsanı Hüsnü Yüksel Tunar kendisine verilen paraları Ertan Yıldız’a teslim ettiği iddiaları hakkında “Hayatımda Ertan Yıldız ile hiç görüşmedim” dedi.

