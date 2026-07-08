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İBB davası 63. gününde... İmamoğlu salona getirilmedi

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#İmamoğlu#İbb#DAVA
İBB davası 63. gününde... İmamoğlu salona getirilmedi
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2026 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘yolsuzluk’ iddialarına ilişkin davanın 63’üncü gününde tutuklu yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle salona getirilmedi.

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59’u tutuklu toplam 414 kişi hakkında açılan davanın görülmesine dün 63’üncü gününde devam edildi. İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’ndaki 1 No’lu duruşma salonunda görülen davaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

BAŞKAN: YARIN GETİRİRİZ

İmamoğlu ise duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle getirilmedi. İmamoğlu’nun avukatı Tora Pekin, “Kararınızı hukuki olarak değerlendirmek mümkün değil, keyfi bir karar. Bu kararınızın hukuka aykırı olduğunu, tekrar tutanağa geçiriyorum” dedi. Mahkeme başkanı da “Sonsuza kadar duruşmaya getirilmemesi şeklinde bir şey yok. Yasa açık, 203’üncü madde, oturum sonuna kadar, sonsuza kadar getirmeme gibi bir durum yok. Yarın savunması alınacak, getiririz. Tekrar düzeni bozarsa tekrar 203 uygularız. Duruşma düzenini bozan herkese CMK 203 her mahkemede uygulanır” diye cevap verdi.

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#İmamoğlu#İbb#DAVA

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