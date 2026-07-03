×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İBB davası 61’inci gününde İmamoğlu salondan çıkarıldı

Güncelleme Tarihi:

#İBB Yolsuzluk Davası#Silivri Mahkemesi#Ekrem İmamoğlu
İBB davası 61’inci gününde İmamoğlu salondan çıkarıldı
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2026 07:00

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘yolsuzluk’ iddialarına ilişkin davanın görülmesine İstanbul 40’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’ndaki 1 No’lu duruşma salonunda devam edildi.

Haberin Devamı

Daha önceki oturumlarda tutuklu sanıklar arasında en son savunmasının alınmasına karar verilen İmamoğlu, mahkemenin 9 Temmuz’da ilk duruşmayı bitirme planının imkânsız olduğunu söyledi. İmamoğlu “Eğer 9 Temmuz konusunda bir seferberlik varsa, 9 Temmuz’dan sonra operasyon yapılacaksa bilelim de ona göre hareket edelim” diye konuştu. Yaşanan tartışma üzerine İmamoğlu salondan çıkarıldı. Mahkeme başkanı, izleyici kısmındaki CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş’a da “Milletvekili diye soytarılık yapamaz burada, alın dışarıya onu” dedi. Tartışmanın devam etmesi üzerine duruşmaya ara verildi. Mahkeme başkanı, duruşma salonundan ayrılırken, “9 Temmuz kararımızın özel bir nedeni yok. NATO Zirvesi’ne kadar bağlamışlar duruşmanın bitiş tarihini. Öyle bir şey yok. Biz baştan beri 9 Temmuz diyoruz zaten. Ekrem Bey seferberliğe bağladı, bu bizim belirlediğimiz bir süre” diye konuştu.

Haberin Devamı

İNAN GÜNEY SAVUNMA YAPTI

Duruşmaya Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in savunmasıyla devam edildi. Güney savunmasında “İddianame hakkımda somut, bireyselleştirilmiş, maddi delillerle desteklenmiş mesaj, mail, para hareketi, kamera görüntüsü, yer, zaman, kişi, bedel içeren hiçbir ama hiçbir delil içermiyor. Çürüteceğimiz belge, delil yok. Veremeyeceğimiz cevabımız yoktur. ‘Şüpheden sanık yararlanır’ oysaki, ben burada şüphe dahi olmadan yargılanıyorum” diye konuştu. Mahkeme başkanı, İçişleri Bakanlığı’nın davaya katılma talebinin kabulüne karar verdi.                     

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İBB Yolsuzluk Davası#Silivri Mahkemesi#Ekrem İmamoğlu

BAKMADAN GEÇME!