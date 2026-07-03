İBB davası 61’inci gününde İmamoğlu salondan çıkarıldı

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Daha önceki oturumlarda tutuklu sanıklar arasında en son savunmasının alınmasına karar verilen İmamoğlu, mahkemenin 9 Temmuz’da ilk duruşmayı bitirme planının imkânsız olduğunu söyledi. İmamoğlu “Eğer 9 Temmuz konusunda bir seferberlik varsa, 9 Temmuz’dan sonra operasyon yapılacaksa bilelim de ona göre hareket edelim” diye konuştu. Yaşanan tartışma üzerine İmamoğlu salondan çıkarıldı. Mahkeme başkanı, izleyici kısmındaki CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş’a da “Milletvekili diye soytarılık yapamaz burada, alın dışarıya onu” dedi. Tartışmanın devam etmesi üzerine duruşmaya ara verildi. Mahkeme başkanı, duruşma salonundan ayrılırken, “9 Temmuz kararımızın özel bir nedeni yok. NATO Zirvesi’ne kadar bağlamışlar duruşmanın bitiş tarihini. Öyle bir şey yok. Biz baştan beri 9 Temmuz diyoruz zaten. Ekrem Bey seferberliğe bağladı, bu bizim belirlediğimiz bir süre” diye konuştu.

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İNAN GÜNEY SAVUNMA YAPTI

Duruşmaya Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in savunmasıyla devam edildi. Güney savunmasında “İddianame hakkımda somut, bireyselleştirilmiş, maddi delillerle desteklenmiş mesaj, mail, para hareketi, kamera görüntüsü, yer, zaman, kişi, bedel içeren hiçbir ama hiçbir delil içermiyor. Çürüteceğimiz belge, delil yok. Veremeyeceğimiz cevabımız yoktur. ‘Şüpheden sanık yararlanır’ oysaki, ben burada şüphe dahi olmadan yargılanıyorum” diye konuştu. Mahkeme başkanı, İçişleri Bakanlığı’nın davaya katılma talebinin kabulüne karar verdi.